Tái nhiễm Covid-19, nhiều người lo lắng triệu chứng sẽ nặng hơn lần đầu

Tái nhiễm Covid-19 là chuyện không ai mong muốn nhưng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Có một số người bị triệu chứng nhẹ ở lần mắc Covid trước đó tỏ ra lo ngại nếu tái nhiễm sẽ đối mặt những triệu chứng rất nặng.

Hỏi: Em bị nhiễm Covid-19 nhưng có thể nói là rất nhẹ. Ngày đầu tiên em test hiện 2 vạch, có hiện tượng hâm hấp sốt, người hơi mệt vẫn có thể làm việc được. Sang ngày thứ hai thì cắt sốt, người khỏe như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau 5 ngày em test lại thì đã âm tính. Kể từ đó người không có triệu chứng gì nữa. Có phải dương tính nhưng triệu chứng nhẹ như em thì sau này tái nhiễm sẽ bị nặng đúng không ạ?

BS Trương Hữu Khanh (Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM) trả lời như sau:

Chào bạn!

Cho đến hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy việc dương tính lần đầu xuất hiện triệu chứng nhẹ thì sẽ bị nặng nếu tái nhiễm. Do đó, nếu chẳng may tái nhiễm Covid-19 thì cũng không nên hoang mang. Trong thực tế ghi nhận, tái nhiễm Covid-19 đa phần nhẹ hơn so với lần đầu. Nhất là nếu bạn đã tiêm đủ vắc-xin Covid-19 thì điều này hoàn toàn có thể.

Như bạn chia sẻ, hiện tại bạn mới khỏi bệnh. Xin chúc mừng bạn! Điều quan trọng nhất với bạn bây giờ là vẫn phòng chống dịch cẩn thận, không chủ quan để phòng tránh tái nhiễm tối đa thay vì lo lắng, sợ hãi không đáng có. Ngoài ra cũng nên giải tỏa stress, không để những thông tin tiêu cực làm ảnh hưởng mình.

Chúc bạn vui khỏe!

