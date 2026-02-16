Tài sản 8 tỷ phú USD của Việt Nam thế nào trước khi thị trường nghỉ Tết?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Theo danh sách tỷ phú thế giới của Forbes, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD, tăng 3 người so với năm 2025.

Tính đến chiều tối 13/2/2026, thời điểm các thị trường đầu tư ở Việt Nam bắt đầu đóng cửa để nghỉ Tết Nguyên đán, 8 tỷ phú USD của Việt Nam đang sở hữu khối tài sản ròng tổng cộng 42,2 tỷ USD.

Đứng đầu danh sách vẫn là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản 26 tỷ USD, xếp thứ 88 trên thế giới. Chủ tịch Vingroup trực tiếp nắm giữ 703,8 triệu cổ phiếu VIC.

So với thời điểm đầu năm (4,4 tỷ USD), khối tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 21,6 tỷ USD. Tại khu vực Đông Nam Á, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 2 trong top 5 người giàu nhất, chỉ sau vị tỉ phú Prajogo Pangestu (Indonesia) với 30 tỷ USD, xếp thứ 74 thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam với 26 tỷ USD. (Ảnh: Forbes Việt Nam)

Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam sở hữu khối tài sản trên 26 tỷ USD, đồng thời là người Việt Nam đầu tiên nằm trong nhóm 90 người giàu nhất thế giới. Ông Vượng lần đầu trở thành tỷ phú USD do Forbes xếp loại vào năm 2016, với khối tài sản ước tính 1,8 tỷ USD.

Đứng vị trí thứ hai là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air - với khối tài sản ròng 4,1 tỷ USD, xếp thứ 1.001 thế giới. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hiện nắm giữ trực tiếp hơn 171 triệu cổ phiếu HDB và hơn 47 triệu cổ phiếu VJC.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên tại Đông Nam Á. Bà Thảo có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới vào năm 2017 với khối tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD.

Ở vị trí thứ ba là bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup với khối tài sản 2,8 tỷ USD, đứng thứ 1.450 thế giới. Bà Phạm Thu Hương chính là 1 trong 3 tỷ phú Việt Nam mới lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới của Forbes trong năm /2026 với khối tài sản ước tính 2,2 tỷ USD. Bà Phạm Thu Hương nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC.

Tiếp theo là tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - với khối tài sản ròng 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.513 thế giới. Ông Trần Đình Long lần đầu góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes năm 2018 với 1,3 tỷ USD, xếp hạng 1.756 thế giới.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank - hiện sở hữu 2,4 tỷ USD, xếp thứ 1.675 thế giới. Ông Hồ Hùng Anh lần đầu gia nhập danh sách tỷ phú USD của Forbes năm 2019.

Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Vingroup - đang sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD, xếp thứ 2.005 thế giới. Bà Hằng cũng vào danh sách tỷ phú USD thế giới từ tháng tháng 2 năm nay với 1,5 tỷ USD.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes đầu tháng 2/2026 với 1,1 tỷ USD. Hiện tại, khối tài sản của ông Dũng ở mức 1,1 tỷ USD, xếp thứ 2.918 thế giới.

Với khối tài sản ròng 1,1 tỷ USD, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang đứng thứ 2.990 thế giới.

Theo Bằng Lăng/VTC News

