Tài sản chung của Thu Trang - Tiến Luật
Hơn 1 thập kỷ bên nhau, Thu Trang - Tiến Luật sở hữu khối tài sản vô cùng đồ sộ.
Thu Trang - Tiến Luật là một trong những cặp đôi đắt show nhất của làng hài Việt. Từ diễn viên, cặp đôi dần lấn sang vai trò nhà sản xuất và tạo dấu ấn với nhiều dự án doanh thu trăm tỷ. Công ty giải trí của cả hai là đơn vị đứng sau loạt phim và web-drama được khán giả theo dõi đông đảo như Chị Mười Ba, Nghề siêu dễ, Thập tam muội, Gia đình bá đạo, Chuyện xóm tui...
Song song với sự nghiệp ngày càng mở rộng, Thu Trang và Tiến Luật cũng sở hữu khối tài sản đáng nể. Bên cạnh đồ hiệu và xe sang, gây chú ý nhất là cơ ngơi bề thế với thiết kế 1 hầm - 1 trệt - 1 lửng - 4 lầu, tọa lạc tại TP.HCM.
Căn nhà là nơi sinh sống của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, con trai và cả ông bà. Vì muốn có không gian tiện nghi, phù hợp nhu cầu sinh hoạt của nhiều thế hệ, căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, mỗi tầng là không gian riêng, ưu tiên sự gọn gàng và dễ sử dụng. Cả hai vợ chồng đều coi trọng sự kết nối giữa các thành viên nên các khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, phòng ăn, sân thượng và hồ bơi trong nhà đều được bố trí rộng rãi, tạo điều kiện để mọi người quây quần hằng ngày.
Tầng ba là không gian riêng của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật. Khu vực này gồm tủ trưng bày đồ dùng cá nhân, phòng thay đồ, phòng ngủ và góc giải trí, tất cả được sắp xếp theo hướng trẻ trung và tiện lợi cho sinh hoạt.
