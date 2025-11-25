Tài sản chung của Thu Trang - Tiến Luật

Thu Trang - Tiến Luật là một trong những cặp đôi đắt show nhất của làng hài Việt. Từ diễn viên, cặp đôi dần lấn sang vai trò nhà sản xuất và tạo dấu ấn với nhiều dự án doanh thu trăm tỷ. Công ty giải trí của cả hai là đơn vị đứng sau loạt phim và web-drama được khán giả theo dõi đông đảo như Chị Mười Ba, Nghề siêu dễ, Thập tam muội, Gia đình bá đạo, Chuyện xóm tui...

Song song với sự nghiệp ngày càng mở rộng, Thu Trang và Tiến Luật cũng sở hữu khối tài sản đáng nể. Bên cạnh đồ hiệu và xe sang, gây chú ý nhất là cơ ngơi bề thế với thiết kế 1 hầm - 1 trệt - 1 lửng - 4 lầu, tọa lạc tại TP.HCM.

Thu Trang - Tiến Luật kết hôn năm 2011. Ở thời điểm hiện tại, hành trình hơn 10 năm hôn nhân của cặp đôi vẫn được xem là một trong những mối quan hệ ổn định và bền vững trong showbiz Việt

Khối tài sản ấn tượng của Thu Trang - Tiến Luật phải kể đến căn nhà có thiết kế sang trọng, được ví như khách sạn 5 sao

Căn nhà là nơi sinh sống của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, con trai và cả ông bà. Vì muốn có không gian tiện nghi, phù hợp nhu cầu sinh hoạt của nhiều thế hệ, căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, mỗi tầng là không gian riêng, ưu tiên sự gọn gàng và dễ sử dụng. Cả hai vợ chồng đều coi trọng sự kết nối giữa các thành viên nên các khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, phòng ăn, sân thượng và hồ bơi trong nhà đều được bố trí rộng rãi, tạo điều kiện để mọi người quây quần hằng ngày.

Tầng ba là không gian riêng của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật. Khu vực này gồm tủ trưng bày đồ dùng cá nhân, phòng thay đồ, phòng ngủ và góc giải trí, tất cả được sắp xếp theo hướng trẻ trung và tiện lợi cho sinh hoạt.

Không gian bể bơi được đặt cạnh khu bếp

Khu bếp đầy đủ tiện nghi, nội thất sang trọng

Bàn ăn phòng bếp hướng ra bể bơi thoáng đãng

Nhiều chi tiết trong nhà được ốp đá để tạo điểm nhấn trong không gian mang gam trắng chủ đạo

Không gian phòng ngủ rộng rãi của Thu Trang - Tiến Luật

Khu vực này trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ nghỉ ngơi, giải trí của hai vợ chồng

Không gian phòng tắm được ốp đá đẹp mắt

Ngoài 2 bồn rửa tiện lợi, phòng tắm còn trang bị bồn tắm. Ô cửa sổ nhỏ bên cạnh giúp không gian thoáng và sáng hơn

Không gian tầng thượng rộng rãi, được vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật bài trí thêm bộ bàn ghế để thuận tiện nghỉ ngơi, thư giãn.

