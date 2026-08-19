Tài sản của Đình Bắc ở tuổi 22

Ở tuổi 22, Nguyễn Đình Bắc không chỉ khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam mà còn tự tay tạo dựng cho mình một cơ ngơi vững chắc. Sự nghiệp thi đấu thăng hoa cùng tinh thần trách nhiệm đã giúp chân sút gốc Nghệ An tích lũy nguồn tài chính ấn tượng, hiện thực hóa ước mơ giúp đỡ gia đình và khẳng định giá trị bản thân trong làng thể thao nước nhà.

Đình Bắc đang có tuổi 22 rực rỡ nhất (Ảnh: Bongdadoisong)

Tài sản của Đình Bắc

Cột mốc đáng chú ý nhất về mặt tài chính của Đình Bắc chính là bước nhảy vọt trên thị trường chuyển nhượng. Chuyên trang quốc tế Transfermarkt định giá tiền đạo sinh năm 2004 ở mức 400.000 euro (tương đương khoảng 12 tỷ đồng). Con số này đưa anh vươn lên nhóm những cầu thủ nội đắt giá nhất Việt Nam, sánh ngang với các đàn anh tên tuổi như Nguyễn Quang Hải. Sau khi cam kết tương lai bằng bản hợp đồng dài hạn tới năm 2029 với CLB Công an Hà Nội, Đình Bắc nhận mức lót tay cùng thu nhập hàng tháng thuộc nhóm đãi ngộ hàng đầu dành cho một cầu thủ trẻ tại V.League.

Đình Bắc đang có giá trị chuyển nhượng cao ở V.League (Ảnh: FB/Đình Bắc)

Trái ngược với những đồn đoán về cuộc sống xa hoa hay biệt thự triệu đô, tài sản có ý nghĩa nhất mà Đình Bắc sở hữu ở tuổi 22 lại mang đậm tinh thần hiếu thảo. Từ nguồn tiền thưởng và thu nhập tích lũy qua các giải đấu, nam tiền đạo đã tự tay đứng ra xây dựng căn nhà mới dành tặng bố mẹ tại Nghệ An. Căn nhà 2 tầng khang trang, kiên cố mang kiến trúc hiện đại được dựng lên ngay cạnh ngôi nhà cũ của gia đình. Công trình là sự đền đáp thiết thực cho những hy sinh của bố mẹ đã tảo tần đã đồng hành cùng anh từ những ngày gian khó bị coi là "Bắc còi".

Căn nhà của Đình Bắc tặng bố mẹ (Ảnh: i.am.thuuuuu.)

Bên cạnh việc xây nhà, chân sút trẻ cũng từng chi tiền mua tặng bố một chiếc ô tô riêng để thuận tiện cho việc đi lại. Ở đời thường, Đình Bắc tự mua sắm phương tiện di chuyển cá nhân và sở hữu phong cách thời trang trẻ trung phù hợp với lứa tuổi Gen Z. Anh cũng thường xuyên trích một phần tiền thưởng cá nhân để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Từ một cậu bé từng bị từ chối vì thể hình nhỏ con, Đình Bắc tuổi 22 đã trở thành điểm tựa tài chính vững chắc cho gia đình và là mẫu cầu thủ trẻ tiêu biểu về sự nỗ lực vươn lên.

Đình Bắc sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ (Ảnh: FBNV

Đình Bắc cũng là một Gen Z thích đồ hiệu (Ảnh: FBNV)

Sự nghiệp của Đình Bắc

Song hành cùng những bước tiến tài chính, bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng chính là bệ phóng tạo nên giá trị của Đình Bắc. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh đã sớm sưu tầm đủ bộ danh hiệu quốc nội trong màu áo CLB Công an Hà Nội với chức vô địch Cúp Quốc gia (2024/2025), Siêu cúp Quốc gia (2025) và V.League (2025/2026), bên cạnh chiếc cúp vô địch Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 cùng CLB Quảng Nam. Trong màu áo các đội tuyển quốc gia, tiền đạo gốc Nghệ An ghi dấu ấn đậm nét với ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, Huy chương Vàng SEA Games, siêu phẩm đánh đầu vào lưới ĐT Nhật Bản tại VCK Asian Cup 2023 và đặc biệt là danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 Châu Á 2026 với 4 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. Nhờ phong độ chói sáng, Đình Bắc còn sở hữu hàng loạt danh hiệu cá nhân danh giá như Cầu thủ xuất sắc nhất giải Hạng Nhất Quốc gia 2023, Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4/2026 tại V.League và top 6 danh hiệu cá nhân tại VCK U23 Châu Á 2026, bao gồm cả giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng và Cầu thủ gây ấn tượng nhất giải.