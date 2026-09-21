Tài sản hiện tại của vợ chồng Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova

Thủ môn Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1997) đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều tại V.League sau màn thể hiện trong màu áo SHB Đà Nẵng. Phong độ của thủ môn quê Thanh Hóa khiến không ít người liên tưởng đến hình ảnh anh từng tạo ra tại U23 châu Á Thường Châu 2018, thời điểm Tiến Dũng cùng U23 Việt Nam làm nên hành trình đáng nhớ trên đất Trung Quốc.

Trong những năm qua, trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng thi đấu chuyên nghiệp thì vợ anh - Dianka Zakhidova cũng có công việc người mẫu. Vì vậy cặp đôi được cho là đã tích lũy một khối tài sản đáng kể.

Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova

Thu nhập từ bóng đá và quảng cáo

Đầu tiên là các khoản lương thưởng và lót tay chuyển nhượng. Dù hợp đồng với CLB SHB Đà Nẵng không được tiết lộ song mức lương tại CLB TP.HCM - nơi Bùi Tiến Dũng từng thi đấu trước đó là những con số ấn tượng.

Thời điểm đó, thủ môn này được cho là nhận khoảng 2 tỷ đồng tiền lót tay mỗi năm cùng mức lương khoảng 50 triệu đồng/tháng. Nếu tính theo thời hạn 2 năm, tổng số tiền được nhắc đến vào khoảng hơn 5 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thưởng.

Song đây là những con số được truyền thông đưa tin và chưa được Bùi Tiến Dũng hay CLB TP.HCM xác nhận chính thức.

Ngoài bóng đá, tên tuổi của Bùi Tiến Dũng cũng giúp anh có thêm nguồn thu từ quảng cáo và các hoạt động thương mại. Anh cùng Dianka từng xuất hiện trong những bộ ảnh quảng bá cho một số thương hiệu, bên cạnh các hoạt động hợp tác cá nhân khác.

Vào năm 2018, từng có thông tin rộ lên rằng, một dòng trạng thái trên Facebook của "thủ môn quốc dân" lúc đắt nhất có giá 2.500 USD (khoảng 57 triệu đồng), 1 lần livestream là 5.500 USD (hơn 120 triệu đồng). Giá đi sự kiện của thủ môn này từng được báo lên đến 10.000 USD (gần 232 triệu đồng), còn giá quay quảng cáo là 50.000 USD (hơn 1,15 tỷ đồng). Tất cả các chuyển đổi này đều theo tỷ giá năm 2018.

Bùi Tiến Dũng cũng từng kinh doanh thời trang, có thương hiệu riêng mang tên HALO D. Anh từng có quãng thời gian kinh doanh online, sau đó mở cửa hàng riêng có mặt tiền ngay trung tâm TP.HCM. Vào năm 2021, Bùi Tiến Dũng được cho là đã bỏ ra tới 10 tỷ đồng vào HALO D.

Tuy nhiên, từ tháng 8/2022, thương hiệu này không còn cập nhật về các sản phẩm hay hoạt động kinh doanh trên tài khoản Facebook chính thức nữa.

Brand thời trang của Bùi Tiến Dũng

Bộ sưu tập xe sang từng xuất hiện cạnh Bùi Tiến Dũng

Nhắc đến tài sản của Bùi Tiến Dũng, những chiếc xe từng xuất hiện bên cạnh nam thủ môn cũng là phần được chú ý.

Cuối năm 2020, anh sở hữu Mercedes-Benz GLC 250 với giá lăn bánh khoảng 2,2 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những chiếc xe sang đầu tiên được nhắc đến khi nói về thú chơi xe của thủ môn sinh năm 1997.

Sau đó không lâu, Bùi Tiến Dũng từng xuất hiện bên chiếc BMW i8 màu vàng. Mẫu xe thể thao này từng được định giá hơn 8 tỷ đồng tại Việt Nam. Đến tháng 3/2021, anh tiếp tục gây chú ý khi lái McLaren 720S Spider đi tập, mẫu siêu xe từng có giá khoảng 24 tỷ đồng tại thời điểm đó.

Một chiếc Ferrari 488 GTB có giá khoảng 15 tỷ đồng cũng từng xuất hiện cùng Bùi Tiến Dũng tại một sự kiện ở TP.HCM.

Những chiếc xe sang từng xuất hiện cùng Bùi Tiến Dũng

Song Bùi Tiến Dũng không có chia sẻ hay xác nhận nào liên quan đến quyền sở hữu những chiếc xe sang này. Đầu năm 2022, chiếc BMW i8 màu vàng từng được đưa lên thị trường với mức giá chỉ hơn 3 tỷ đồng.

Hiện tại, vợ chồng Bùi Tiến Dũng sử dụng một chiếc KIA cho nhu cầu di chuyển thường ngày.

Chiếc xe mà vợ chồng Bùi Tiến Dũng đang sử dụng

Loạt BĐS đáng chú ý

Không chỉ dành tiền cho xe, Bùi Tiến Dũng sở hữu một số BĐS đáng chú ý.

Đầu tiên là một căn hộ rộng 108m² với 3 phòng ngủ tại trung tâm TP.HCM. Căn hộ được định giá hơn 5 tỷ đồng và được rao bán vào đầu năm 2023 khi kế hoạch cư trú của gia đình thay đổi.

Ở quê nhà Thanh Hóa, gia đình Bùi Tiến Dũng có một căn nhà sàn truyền thống của người Mường. Ngôi nhà rộng 5 gian, dài khoảng 20m, được làm bằng gỗ và từng được nhắc đến như một trong những căn nhà lớn tại khu vực. Đây cũng là nơi gia đình sum họp trong những dịp quan trọng.

Tháng 11/2023, Bùi Tiến Dũng từng đăng bài rao bán ngôi nhà sàn này. Tuy nhiên đến mới đây, hình ảnh căn nhà sàn vẫn được Bùi Tiến Dũng chia sẻ cùng chú thích: “Home”.

Cũng trong cuối năm 2023, nam thủ môn công khai bản thiết kế một căn hộ cao cấp khác tại trung tâm TP.HCM. Căn hộ này được cho là anh mua từ năm 2021 và từng sử dụng để cho thuê. Sau khi gia đình có thêm con trai Danil, Tiến Dũng lên kế hoạch cải tạo không gian để làm nơi ở cho vợ con.

Anh từng chia sẻ việc muốn chuẩn bị một không gian sống tốt hơn cho bà xã Dianka và con trai, đồng thời cho rằng đầu tư vào nơi ở của gia đình là khoản chi xứng đáng.

Ảnh thiết kế căn nhà từng được Bùi Tiến Dũng chia sẻ

Dù có bất động sản tại TP.HCM, gia đình Bùi Tiến Dũng hiện chủ yếu sinh hoạt tại một căn nhà thuê ở Đà Nẵng để thuận tiện cho lịch tập luyện và thi đấu của nam thủ môn.

Căn nhà của gia đình ở TP.HCM

(Tổng hợp)