Không chỉ quần ống rộng: Quần dáng kén giúp chân thon, dáng đẹp và mặc gì cũng sang

Kiểu quần này gây ấn tượng nhờ phom dáng có độ phồng vừa phải ở phần thân, cong nhẹ ở hai bên rồi thu gọn dần về cổ chân. Nhìn từ xa, đường nét của quần gợi liên tưởng đến một chiếc kén mềm mại, vì thế cái tên "quần dáng kén" cũng ra đời từ đó.

Điểm hấp dẫn nhất của kiểu quần này nằm ở khả năng che khuyết điểm. Phần cong nhẹ ở hông và đùi giúp làm mờ cảm giác đùi to, hông rộng hay dáng chân chưa thật thẳng. Trong khi đó, phần gấu quần thu nhỏ lại tạo hiệu ứng mắt cá chân gọn hơn, khiến tổng thể bớt nặng nề. Nhờ phom "trên vừa rộng, giữa có độ phồng, dưới thu gọn", quần dáng kén tạo được vẻ thoải mái nhưng vẫn chỉn chu, rất hợp với tinh thần mặc đẹp nhẹ nhàng đang được ưa chuộng.

Quần dáng kén khác gì quần lưỡi liềm?

Nhiều người thường nhầm quần dáng kén với quần lưỡi liềm bởi cả hai đều có phần ống cong. Tuy nhiên, quần dáng kén thường có đường cong mềm và hài hòa hơn. Độ phồng được tạo nên từ đường cắt may, nếp gấp hoặc chất liệu vải, tạo cảm giác tự nhiên và có phần thanh lịch. Đây là kiểu quần phù hợp với những ai yêu phong cách tối giản, nhẹ nhàng, mang hơi hướng thời trang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Trong khi đó, quần lưỡi liềm có đường cong ở thân quần rõ nét và mạnh mẽ hơn, đôi khi nhô sang hai bên giống dấu ngoặc. Kiểu dáng này thường đi kèm đường may dựng phom hoặc chi tiết cắt ghép để tăng cảm giác kiến trúc, cá tính và đậm chất thời trang đường phố. Nếu quần dáng kén là lựa chọn dễ mặc hằng ngày, quần lưỡi liềm sẽ phù hợp hơn với người thích tạo điểm nhấn táo bạo.

4 công thức phối quần dáng kén đẹp và tôn dáng

Công thức dễ áp dụng nhất là phối quần dáng kén cùng áo ôm hoặc áo dáng ngắn. Bởi phần thân quần đã có độ rộng, một chiếc áo thun gọn người, áo tank top hay sơ mi sơ vin sẽ giúp phân định rõ vòng eo, tránh làm vóc dáng trông luộm thuộm. Với quần cạp cao, cách phối này còn tạo hiệu ứng chân dài hơn đáng kể.

Muốn mặc quần dáng kén đến công sở, hãy thử kết hợp cùng blazer. Áo phông trơn hoặc áo hai dây làm lớp trong, blazer khoác ngoài và quần dáng kén sẽ tạo nên tổng thể vừa lịch sự, vừa hiện đại. Một đôi giày loafer, giày mũi nhọn gót thấp hoặc sneaker tối giản là đủ để hoàn thiện diện mạo.

Giày dép cũng là yếu tố quan trọng. Vì phần gấu quần thường dừng ở mắt cá chân hoặc phủ nhẹ trên mu bàn chân, những đôi sneaker đế vừa, giày bốt cổ ngắn hay loafer có gót sẽ giúp cân bằng độ phồng của quần. Ngược lại, giày quá mảnh và bệt có thể khiến phần dưới cơ thể trông thiếu điểm tựa.

Vào những ngày muốn ăn mặc thư thái hơn, hãy phối quần dáng kén với áo hai dây, sơ mi linen buông nhẹ hoặc áo trễ vai, đi kèm dép xỏ ngón da hay dép gót thấp. Phần cổ chân và mu bàn chân được để lộ sẽ làm set đồ thoáng hơn, giảm cảm giác nặng nề của quần. Đây chính là kiểu phối đơn giản nhưng vẫn đủ thời thượng cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hay chuyến đi ngắn ngày.

Gợi ý mua sắm: