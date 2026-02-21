​Tài sản số không còn là trào lưu

Trong khi chỉ mới cách đây 5 năm, cụm từ "tài sản số" hay "blockchain" vẫn còn là những khái niệm xa lạ, thường bị gắn mác rủi ro hoặc chỉ dành cho giới lập trình viên và những nhà đầu cơ mạo hiểm.

“Tôi đã chứng kiến nhiều xu hướng công nghệ đến rồi đi, nhưng hiếm có xu hướng nào tạo ra sức hút bền bỉ và mãnh liệt như tài sản số”, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech (Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam) chia sẻ. Thị trường tài sản mã hóa toàn cầu hiện đã đạt 3.700 tỷ USD – một con số khổng lồ, vượt xa GDP của nhiều quốc gia phát triển cộng lại. Với việc nắm giữ vị trí nằm trong Top 7 thế giới về số lượng người dùng, Việt Nam đang đứng trước "cơ hội vàng" để không chỉ đi tắt đón đầu, mà còn định hình lại vị thế quốc gia trên bản đồ công nghệ số.

Theo ông Huyền Dinh, đáng kinh ngạc là tốc độ thẩm thấu của xu hướng số hóa tài sản vào đời sống người Việt Nam. Hơn 600 triệu người dùng trên toàn cầu và 25 triệu dự án đang vận hành cho thấy đây không còn là "bong bóng" như nhiều người lo ngại, mà đã trở thành một hệ sinh thái thực thụ. Theo JPMorgan Chase – “gã khổng lồ” tài chính phố Wall – đã không ngần ngại dự đoán, thị trường tài sản mã hoá toàn cầu sẽ đạt mốc 10.000 tỷ USD năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc, tài sản số sẽ sớm trở thành một lớp tài sản chính thống, ngang hàng với vàng, bất động sản hay chứng khoán.

Tại Việt Nam, bức tranh còn sống động hơn. Với hơn 17 triệu người dùng – tương đương gần 20% dân số, Việt Nam đã lọt Top 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Top 7 thế giới về mức độ chấp nhận tài sản số. Theo Chainalysis – công ty hàng đầu về phân tích dữ liệu blockchain, chuyên cung cấp phần mềm và các dịch vụ theo dõi giao dịch tiền điện tử, dòng vốn hơn 220 tỷ USD đã chảy vào thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025, là minh chứng cho thấy, người Việt, đặc biệt là giới trẻ, có một "khẩu vị" đầu tư và khả năng thích ứng với công nghệ cực kỳ nhạy bén.

Chia sẻ góc nhìn thực tế từ nhu cầu thị trường, ông Dương Viết Hùng – một startup chuyên cung cấp giải pháp tư vấn đầu tư tài chính cho hay, việc chia nhỏ bất động sản bằng công nghệ blockchain đang và sẽ trở thành 1 xu hướng đại chúng

Thế hệ Gen Z và Gen Alpha ngày nay có tư duy sở hữu tài sản hoàn toàn khác cha ông họ. Họ không muốn tích cóp cả đời để mua một mảnh đất nguyên vẹn. Họ muốn sở hữu "một phần" của tòa nhà văn phòng tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh hay một phần của khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, với số vốn chỉ từ vài triệu đồng và quan trọng là phải giao dịch được ngay lập tức trên điện thoại, ông Hùng nhận định.

Ông Hùng thẳng thắn cho biết: “Đây không còn là xu hướng đầu cơ lướt sóng, mà là trào lưu dân chủ hóa đầu tư – xu hướng cho phép nhiều người hơn, bao gồm cả nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ có thể dễ dàng tiếp cận và tham gia vào các cơ hội đầu tư bằng cách sử dụng công nghệ số như ứng dụng di động, nền tảng trực tuyến hay các công cụ tài chính mới. Điều mà trước đây chỉ dành cho các tổ chức lớn. Nhu cầu này là thật và nó đang bùng nổ".

Cơ hội lớn luôn đi kèm với thách thức lớn. Khi tài sản số trở thành trào lưu đại chúng, hạ tầng công nghệ và hành lang pháp lý buộc phải chạy đua để bắt kịp. PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật, nhận định, blockchain không chỉ là hạ tầng của tiền mã hóa, mà là nền tảng của một cuộc cách mạng quản trị. Tính phi tập trung, minh bạch và bảo mật của blockchain đang mở ra những cánh cửa mới cho nhiều ngành kinh tế. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, là sự thiếu hụt trầm trọng về nguồn nhân lực - những người đủ kiến thức chuyên sâu, hiểu về công nghệ và vừa nắm vững về pháp lý.

Bài toán an ninh mạng và rủi ro pháp lý đang trở thành nỗi lo của không ít người. Những vụ hack ví điện tử, lừa đảo qua sàn giao dịch ảo hay tranh chấp quyền sở hữu tài sản số cũng đang đặt ra áp lực nghẹt thở cho các cơ quan quản lý và cả doanh nghiệp.

PGS. TS Lê Vũ Nam bày tỏ kỳ vọng, tới đây, các chương trình đào tạo đại học cần cập nhật xu hướng Blockchain, Fintech và Lawtech. Đây không chỉ là nhiệm vụ giao dục mà còn để đáp ứng nhu cầu cấp thiết, để kiến tạo hạ tầng nhân lực cho nền kinh tế số. Sinh viên ra trường không chỉ cần biết viết code, mà cần biết nhận diện rủi ro, hiểu về quy định chống rửa tiền và bảo mật thông tin.

Số hóa tài sản đã vượt qua giai đoạn hoài nghi. Giờ đây, câu hỏi không còn là "Có nên tham gia hay không?", mà là "Tham gia như thế nào để an toàn và hiệu quả?". Trong cuộc đua này, ai nắm giữ được công nghệ và làm chủ được pháp lý, người đó sẽ nắm giữ tương lai. Với 17 triệu người dùng hiện hữu, Việt Nam đã có một bệ phóng vững chắc để cất cánh.