Tại sao Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lên hình “đắt” đến vậy? Câu trả lời bất ngờ thuộc về sao nữ Triều Tuyết Lục

Ngày 18/10, loạt ảnh check-in tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam của nữ diễn viên Trung Quốc Thẩm Vũ Khiết bất ngờ thu hút sự chú ý. Trong khi phần lớn người nổi tiếng ghé Việt Nam thường khoe ảnh hoàng hôn ở biển, phòng khách sạn lộng lẫy hay hồ bơi vô cực, sự lựa chọn của Thẩm Vũ Khiết lại rất “đời” và có gu: Một bảo tàng lâu đời toạ lạc giữa Hà Nội.

Từ đó, câu chuyện du lịch không còn xoay quanh những dấu ấn xa hoa, mà chuyển thành cuộc dạo chơi thảnh thơi giữa hội họa, điêu khắc, sơn mài, lụa và những mảng tường màu mật ong rất “ăn hình”. Và biết đâu, chuyến ghé thăm của một ngôi sao lại vô tình gợi cảm hứng cho chúng ta: Bảo tàng trong bản đồ khám phá Việt Nam ngày càng ấn tượng hơn trong lòng du khách quốc tế.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - “trạm dừng” phong cách giữa lòng Hà Nội

Nằm trên trục đường trung tâm, chỉ cách Văn Miếu – Quốc Tử Giám một quãng đi bộ, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là nơi lưu giữ kho tàng mỹ thuật từ cổ đại đến đương đại của đất nước. Tòa nhà mang dấu ấn kiến trúc Đông Dương cổ điển với những ô cửa vòm, mái ngói đỏ, tường vàng ấm và hệ cầu thang, hành lang thoáng đãng. Chỉ cần bước qua cổng, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người mê chụp hình lại “đổ” vào đây: Ánh sáng tự nhiên đổ xuống các phòng trưng bày, gạch hoa cũ, khung cửa gỗ, những mảng tường màu ấm tạo nên chất điện ảnh rất đặc biệt. Không gian vừa tĩnh, vừa đủ chất thời gian để bạn hít một hơi sâu và chậm lại nhịp sống.

Bộ sưu tập của bảo tàng đi theo một hành trình mạch lạc. Tầng dưới là các hiện vật và tác phẩm gợi mở về mỹ thuật truyền thống: Phù điêu, gốm, đồ thờ, tượng gỗ dân gian, điêu khắc Champa uy nghi, bên cạnh là mỹ thuật thời Lý, Trần, Lê với tinh thần thanh nhã, thuần Việt. Lên thêm một vài bậc cầu thang, bạn như chuyển cảnh sang thế kỷ XX với những tuyệt phẩm sơn dầu, lụa, sơn mài - các chất liệu làm nên thương hiệu hội họa Việt. Dù không cần nhớ tên từng bức tranh, chỉ đứng trước những gam màu trầm ấm của sơn mài, nét dịu mát trên lụa hay vẻ hiện đại trong sơn dầu, bạn cũng đủ cảm nhận hơi thở một thời. Ở các phòng trưng bày đương đại, nhịp điệu thay đổi nhanh hơn, nghệ thuật kể chuyện trực diện hơn, đặt ra nhiều câu hỏi mới về đô thị, ký ức và con người.

Nếu mê ảnh, hãy lưu ý vài “góc vàng”: Dãy hành lang có cửa sổ gỗ lấy sáng bên sảnh chính, khu cầu thang với tay vịn uốn cong, các phòng trưng bày sơn mài có tường ấm màu và nền gạch cũ, sân nhỏ xen giữa các khối nhà. Chọn trang phục tối giản, tông be, trắng, nâu, xanh chàm hay đỏ gạch sẽ hợp với bối cảnh. Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho một buổi hẹn hò chậm rãi: vừa đi vừa trò chuyện, ngồi nghỉ ở ghế dài, đọc thêm chú thích tác phẩm rồi tiếp tục khám phá.

Từ check-in của sao đến gợi ý một ngày đi bộ ở trung tâm Hà Nội

Khoảnh khắc Thẩm Vũ Khiết xuất hiện giữa những bức tường vàng trong bảo tàng tạo cảm giác rất “đời thường” mà vẫn thanh lịch. Cô được biết đến với hình ảnh nữ tính, gu thẩm mỹ nhẹ nhàng, và dường như cũng chọn cách du lịch “nạp năng lượng” bằng nghệ thuật. Từ bảo tàng, bạn có thể vẽ ngay một lộ trình nửa ngày: dạo sang Văn Miếu – Quốc Tử Giám, ngắm hồ Văn với những bóng cây soi mặt nước, rồi vòng về khu Phan Bội Châu – Tràng Thi để thử một quán cà phê cổ điển. Nếu thích ẩm thực, hãy đặt mục tiêu là một quán bún chả hoặc phở gia truyền ở phố cũ, trước khi ghé phố sách hoặc trở lại bảo tàng mua vài tấm bưu thiếp in tranh Việt để làm quà.

Điểm hay nhất khi đưa bảo tàng vào lịch trình là bạn thực sự có thời gian cho chính mình. Không còn cảm giác “phải” săn ảnh bình minh trên biển hay chen khung hình cạnh hồ bơi, bạn có thể thong thả nhìn tranh, soi những vết nứt thời gian trên sơn, ngắm chiếc bình gốm men ngọc, đọc một đoạn thuyết minh và bỗng hiểu thêm một mảnh ghép lịch sử. Những “khoảng lặng” ấy làm ta nhớ lâu hơn, và biết đâu, khi rời cổng, trong điện thoại lưu lại không chỉ là một tấm ảnh đẹp mà còn là cảm giác được chạm vào chiều sâu văn hóa.

Thẩm Vũ Khiết thuộc lớp diễn viên trẻ của C-biz, nổi tiếng với hình tượng trong trẻo, trang phục thanh lịch, lối sống tối giản và thường chia sẻ những khung hình nhẹ nhàng trên mạng xã hội. Có thể vì vậy, bảo tàng - nơi giao thoa giữa nghệ thuật và nhịp sống chậm trở thành phông nền vừa khít với cá tính của cô. Trong nhiều năm qua, xu hướng “du lịch có gu” lên ngôi: Thay vì chạy đua với danh thắng nổi tiếng, người trẻ tìm đến các địa chỉ truyền cảm hứng như bảo tàng, không gian nghệ thuật, thư viện, triển lãm ảnh. Thẩm Vũ Khiết chỉ là một ví dụ thú vị cho làn sóng ấy khi đến Việt Nam.

Một vài thông tin nhỏ để bạn lên kế hoạch. Bảo tàng mở cửa vào khung giờ ban ngày, bạn nên đi buổi sáng để đón ánh sáng đẹp và tránh đông. Vé vào cửa thân thiện, có khu vực nghỉ chân, nước uống và cửa hàng lưu niệm. Hãy tôn trọng không gian trưng bày: Giữ trật tự, không chạm vào tác phẩm, quan sát bảng chỉ dẫn về việc chụp ảnh có flash hay không.

Với du khách, bảo tàng còn là chiếc “cửa sổ” để nhìn nhanh vào bức tranh mỹ thuật Việt Nam. Tại đây, những tên tuổi lớn của hội họa hiện đại Việt Nam được giới thiệu qua các tác phẩm tiêu biểu, bên cạnh nghệ thuật dân gian, điêu khắc Phật giáo, Champa và cả mỹ thuật ứng dụng. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, bạn có thể biến chuyến thăm thành lớp học nghệ thuật mini: chọn một tác phẩm, hỏi con thấy gì trong bức tranh, màu nào nhiều nhất, nhân vật đang làm gì, vì sao họa sĩ có thể chọn chất liệu ấy. Cách trò chuyện nhẹ nhàng khiến buổi tham quan có thêm nhiều phát hiện thú vị.

Nếu đi cùng trẻ nhỏ, đây là cơ hội tuyệt vời để “kể chuyện tranh”, chỉ cho con màu sắc, bố cục, hình khối, vừa chơi vừa học. Những gia đình yêu nghệ thuật có thể biến chuyến đi thành một “ngày chủ nhật bảo tàng”, kết hợp thêm Bảo tàng Lịch sử Quân sự ở đường Điện Biên Phủ hoặc một buổi workshop sáng tạo gần đó.

Nếu muốn dựng nguyên một “kịch bản ngày ở Hà Nội” theo dấu Thẩm Vũ Khiết, bạn có thể bắt đầu bằng bữa sáng nhẹ ở một quán phin truyền thống quanh Cửa Nam, đi bộ đến bảo tàng, chìm trong thế giới sơn mài – lụa – tượng gỗ đến gần trưa. Rời bảo tàng, hãy thưởng thức bát bún riêu cua hoặc phở tái lăn ở khu xung quanh, rồi ghé một hiệu sách cũ trên phố Quốc Tử Giám để nhặt một tấm postcard in tranh Việt. Buổi chiều, tản mạn qua những hàng cây Điện Biên Phủ, chụp một tấm ảnh với dãy tường vàng cổ điển, kết thúc bằng ly cà phê trứng ở phố cổ. Mọi điểm đều nằm trong bán kính đi bộ hoặc vài phút taxi, nhẹ nhàng, ít “checklist”, nhưng dư vị kéo dài.

Du lịch Việt Nam đang hấp dẫn thế giới bằng cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực và những địa chỉ lưu trú xuất sắc. Nhưng bên cạnh đó, du lịch văn hóa - nghệ thuật cũng là một thế mạnh đáng khai thác. Những “check-in bảo tàng” như của Thẩm Vũ Khiết làm rõ điều ấy: Việt Nam không chỉ có bờ biển đẹp và homestay mộng mơ, còn có di sản mỹ thuật phong phú, những câu chuyện thị giác có khả năng đánh thức sự đồng cảm ở bất cứ ai. Khi một ngôi sao chọn kể câu chuyện Việt Nam bằng tranh, tượng, sơn mài, đó là tín hiệu mừng cho bản đồ trải nghiệm mới: Tinh tế, bền vững và đầy chất sống.