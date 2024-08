Tại sao chúng ta phải lên máy bay từ phía bên trái của máy bay?

Trên thực tế, thói quen lên máy bay bên trái máy bay được bắt nguồn từ thời đại hàng hải. Khi đó, bánh lái của tàu thường được lắp đặt ở phía bên phải để thuận tiện cho việc điều khiển. Do vậy, để dễ dàng cập cảng, tàu thường chọn cập bến bên trái khi đưa khách lên và xuống tàu. Thói quen này sau đó đã được bảo tồn và áp dụng trong ngành hàng không hiện đại. Tại sân bay, cầu dẫn hành khách thường được thiết kế ở phía bên trái của máy bay, buộc hành khách phải lên và xuống từ phía này.

Ngoài lý do lịch sử, yếu tố an ninh cũng đóng vai trò quan trọng. Trong quá khứ, nhiều sân bay chưa có cầu dẫn có mái che, và hành khách phải sử dụng xe buýt đưa đón đến gần máy bay, sau đó đi bộ lên máy bay bằng cầu thang. Vị trí ghế của cơ trưởng nằm ở bên trái buồng lái, việc cho phép hành khách lên từ cửa bên trái giúp cơ trưởng dễ dàng quan sát và đảm bảo an toàn hơn.

Ngày nay, mặc dù hầu hết các sân bay đều đã trang bị cầu dẫn có mái che, thói quen này vẫn được duy trì để đảm bảo tính thống nhất và an toàn trong quá trình lên xuống máy bay. Lên máy bay từ phía bên trái đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến. Tuy nhiên, trong lịch sử, cũng có những ngoại lệ. Ví dụ, thời kỳ Liên Xô, một số máy bay cho phép hành khách lên từ cửa sập bên phải.

Cửa bên trái không chỉ được sử dụng cho hành khách lên và xuống máy bay mà còn được thiết kế để các hoạt động phục vụ khác diễn ra một cách trơn tru. Trong khi đó, cửa sập bên phải của máy bay thường dành cho các hoạt động phục vụ như vận chuyển hành lý, xe thức ăn và các dịch vụ khác. Việc phân chia này giúp các hoạt động phục vụ và hành khách không cản trở lẫn nhau, đồng thời đảm bảo quá trình lên xuống máy bay diễn ra hiệu quả.

Trong trường hợp khẩn cấp, cả hai bên cửa máy bay đều có thể được sử dụng để thoát hiểm. Cửa thoát hiểm được trang bị cầu trượt an toàn, giúp hành khách thoát ra ngoài một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, việc mở cửa thoát hiểm không cần thiết có thể gây ra hậu quả tài chính đáng kể.

Ví dụ, vào ngày 5/7/2024, tại sân bay Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một hành khách của Air China đã mở nhầm cửa thoát hiểm vì nghĩ rằng đó là cửa nhà vệ sinh. Điều này không chỉ kích hoạt cầu trượt an toàn bật ra, gây phiền toái và nguy hiểm, mà còn dẫn đến chuyến bay bị hủy và hành khách bị xử lý. Việc này đã nêu bật chi phí cao liên quan đến việc sử dụng cửa thoát hiểm, với chi phí bảo trì lên đến 45.000 nhân dân tệ (gần 200 triệu VNĐ) chỉ cho một lần kích hoạt.

Việc lên máy bay từ cửa bên trái không chỉ là một thói quen mà còn phản ánh sự kết hợp của yếu tố lịch sử và an ninh. Cửa sập bên phải được dành cho các hoạt động phục vụ, đảm bảo quá trình lên xuống máy bay diễn ra hiệu quả và an toàn. Trong trường hợp khẩn cấp, cả hai cửa đều có thể được sử dụng để đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Điều này cho thấy rằng việc thiết kế và vận hành máy bay không chỉ dựa trên các nguyên tắc lịch sử mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao, đảm bảo một chuyến bay an toàn và hiệu quả cho tất cả mọi người.

