Tại sao không nên để cuộn giấy ăn ngay đầu giường?

14-11-2025 - 21:26 PM | Sống

Giấy ăn đặt đầu giường rất tiện dùng nhưng bạn tuyệt đối đừng làm vậy.

Nhiều gia đình có thói quen đặt sẵn một cuộn giấy ăn ngay đầu giường để tiện sử dụng. Nhưng ít ai biết rằng vị trí tưởng chừng vô hại này lại ẩn chứa nhiều rủi ro cho sức khỏe và an toàn của cả nhà. Khi hiểu rõ những lý do dưới đây, bạn sẽ muốn dọn ngay cuộn giấy ấy đi.

Tại sao không nên để cuộn giấy ăn ngay đầu giường?- Ảnh 1.

1. Giấy vệ sinh rất dễ “bám bẩn” trên giường ngủ

Giấy vệ sinh vốn được sản xuất sạch, nhưng khi đặt ở đầu giường lại dễ dàng trở thành “nam châm” hút bụi và vi khuẩn.

Chăn ga, gối nệm là môi trường sống lý tưởng của mạt bụi , nấm và các loại vi khuẩn li ti. Nếu thường xuyên để giấy ngay cạnh gối, những vi sinh vật này có thể bám trực tiếp lên giấy. Khi bạn dùng lau mặt, lau miệng, vô tình đã đưa chúng vào đường hô hấp hoặc da, gây kích ứng hoặc nhiễm khuẩn.

Chưa kể giấy vệ sinh khi bị cọ xát sẽ tạo ra bụi giấy li ti , dễ bay vào mũi và miệng lúc bạn thở khi ngủ, đặc biệt ảnh hưởng với người bị viêm mũi dị ứng, xoang hoặc trẻ nhỏ.

2. Giấy vệ sinh là vật liệu dễ cháy

Ít ai để ý rằng đầu giường thường đặt rất nhiều thiết bị điện như ổ cắm sạc điện thoại, đèn ngủ, quạt mini, vào mùa đông còn có đèn sưởi, chăn điện...

Giấy vệ sinh vốn khô và cực kỳ dễ bắt lửa. Chỉ cần ổ cắm tóe lửa, dây sạc chập điện hoặc thiết bị quá nóng, cuộn giấy có thể bùng cháy chỉ trong vài giây.

Nhiều vụ cháy phòng ngủ bắt nguồn từ những vật tưởng nhỏ: giấy, khăn giấy, quần áo… đặt quá gần thiết bị điện. Vì vậy, tốt nhất không để giấy vệ sinh gần nguồn nhiệt hay ổ cắm trong mọi trường hợp.

3. Nguy hiểm với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh

Trong nhà có em bé, thói quen để giấy vệ sinh trên đầu giường lại càng nguy hiểm.

Trẻ nhỏ thích nắm, bóp, xé bất cứ thứ gì trong tầm với. Và giấy vệ sinh là thứ dễ bị đưa vào miệng nhất . Khi giấy bị ướt, nó dễ vón cục, gây ngạt đường thở , cực kỳ nguy hiểm nếu người lớn không để ý kịp.

Nhiều tai nạn ngạt do giấy xảy ra hoàn toàn chỉ vì cuộn giấy để ở ngay cạnh bé.

Kết luận

Giấy vệ sinh rất tiện, nhưng không nên đặt trên đầu giường vì ba lý do chính:

- Dễ bám mạt bụi, vi khuẩn và bụi giấy, ảnh hưởng sức khỏe hô hấp;

- Là vật liệu dễ cháy, tăng nguy cơ hỏa hoạn;

- Trẻ nhỏ dễ tiếp cận, gây nguy cơ nghẹn cực kỳ nguy hiểm.

Nếu muốn sử dụng vào ban đêm, hãy để giấy trong ngăn tủ đầu giường có cửa , cách xa ổ cắm và nằm ngoài tầm với của trẻ.

Chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ, bạn đã giúp phòng ngủ an toàn và sạch hơn rất nhiều.

Nguồn và ảnh: Sohu

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

