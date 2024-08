Muối được biết đến với khả năng diệt khuẩn rất tốt, vì vậy được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm hiệu quả. Cơ chế sát khuẩn của muối dựa trên hiện tượng thẩm thấu, do dung dịch muối có nồng độ cao hơn nồng độ muối trong tế bào vi khuẩn, virus, khiến muối đi vào tế bào và nước từ tế bào chuyển ngược ra ngoài. Virus, vi khuẩn bị mất nước, trở nên bất hoạt và sau đó là bị tiêu diệt.

Vì sao muối đóng gói vẫn được ghi hạn sử dụng?

Như trên đã nói, muối được dùng để kéo dài thời hạn sử dụng của các loại thực phẩm, còn bản thân nó về cơ bản không có hạn sử dụng vì nó không bị hỏng hoặc phân hủy theo thời gian. Tuy nhiên, trên bao bì mặt hàng muối đóng gói vẫn thường ghi hạn sử dụng vì một số lý do sau:

Tại sao muối đóng gói vẫn được ghi hạn sử dụng? (Ảnh: Mai Linh)

Quy định pháp luật và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Một trong những lý do quan trọng nhất khiến các nhà sản xuất ghi hạn sử dụng trên bao bì muối là để tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Tại nhiều quốc gia, cơ quan quản lý yêu cầu mọi sản phẩm thực phẩm phải có hạn sử dụng rõ ràng để đảm bảo rằng người tiêu dùng nhận được sản phẩm trong trạng thái tốt nhất. Hạn sử dụng cũng giúp các cơ quan kiểm soát chất lượng dễ dàng hơn trong việc theo dõi và đảm bảo an toàn thực phẩm trên thị trường.

Dù muối không bị hỏng hay phân hủy theo thời gian, việc ghi hạn sử dụng trên bao bì vẫn là một yêu cầu bắt buộc để đảm bảo tuân thủ luật pháp. Điều này giúp các nhà sản xuất tránh được các rắc rối pháp lý. Việc ghi hạn sử dụng giúp nhà sản xuất bảo vệ uy tín thương hiệu và tạo niềm tin cho người tiêu dùng, tránh các khiếu nại khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm quá hạn.

Chất phụ gia trong muối

Muối tinh khiết về cơ bản không có hạn sử dụng vì nó là một khoáng chất ổn định, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường nếu được bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, nhiều loại muối đóng gói hiện nay chứa các chất phụ gia khác nhau.

Ví dụ, muối ăn thường được bổ sung i-ốt để ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tình trạng thiếu i-ốt, như bướu cổ. Chất i-ốt trong muối có thể bị giảm hiệu quả theo thời gian, đặc biệt nếu muối không được bảo quản trong điều kiện khô ráo. Ngoài ra, muối còn có thể chứa các chất chống đông vón để ngăn ngừa tình trạng kết dính. Những chất này cũng có thể mất tác dụng hoặc bị biến chất theo thời gian.

Do đó, hạn sử dụng được ghi trên bao bì là cách để nhà sản xuất đảm bảo rằng các chất phụ gia này vẫn còn hiệu quả và an toàn khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm.

Điều kiện bảo quản

Mặc dù muối không dễ bị hỏng, điều kiện bảo quản vẫn có thể ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng sử dụng của sản phẩm. Muối có tính hút ẩm rất mạnh, nếu không được bảo quản trong môi trường khô ráo, nó có thể hút ẩm từ không khí và dẫn đến hiện tượng kết dính, khó sử dụng trong quá trình nấu nướng.

Hạn sử dụng trên bao bì giúp người tiêu dùng ý thức hơn về việc bảo quản muối đúng cách và sử dụng sản phẩm trong thời gian mà nhà sản xuất cam kết chất lượng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những khu vực có độ ẩm cao, nơi mà muối rất dễ bị vón cục nếu không được bảo quản cẩn thận.

Túi muối ghi hạn sử dụng nhằm đem đến trải nghiệm sử dụng tốt nhất cho khách hàng. (Ảnh: Foodnavigator)

Cách bảo quản muối

Để muối luôn giữ được chất lượng tốt nhất và không bị vón cục do ẩm, bạn có thể áp dụng các mẹo bảo quản sau: