Tại sao những căn hộ tầm cao luôn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư?

Chị Hoài (quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), một lần tình cờ đến chơi nhà bạn tại khu căn hộ Mỹ Đức ở Phú Mỹ Hưng đã khiến chị đặt mục tiêu chuyển đến sống ở chung cư tại các căn tầng cao. Chị cho hay, "mình nhận thấy sở hữu căn hộ tầng cao đồng nghĩa sở hữu tầm view đẹp, thông thoáng, không khói bụi và tiếng ồn, chẳng vì thế mà thường giá trị của căn hộ cũng thường biến thiên theo độ cao tầng. Tầng càng cao, giá càng cao".

Giá cả của một căn hộ chung cư chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên, có một quy luật bất di bất dịch: chung cư càng cao, giá càng đắt. Lý do cho điều này xuất phát từ những ưu thế độc đáo sở hữu như:

Trước hết, vị trí ở tầng cao trong chung cư thường mang lại lợi ích của việc nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên, gió mát khiến không gian sống luôn trong lành. Kết hợp cùng tầm view đẹp vừa làm phong phú đời sống tinh thần của gia chủ vừa khẳng định vị thế cá nhân. Vì vậy, hầu hết các dự án chung cư, Penthouse (căn hộ tầng tại tầng cao nhất) luôn được định giá cao hơn hẳn các căn thông thường không chỉ vì có diện tích lớn nhất mà còn đặc biệt sở hữu tầm nhìn đẹp nhất trong toàn bộ dự án. Sự chênh lệch về giá cả giữa các tầng cao và tầng thấp có thể rất lớn, thậm chí lên đến vài tỷ đồng trong một số khu chung cư.

Điểm cộng thứ hai, lựa chọn căn hộ ở tầng cao nhất trong chung cư là một ý tưởng tốt cho những người thích không gian yên tĩnh, an ninh và riêng tư. "Tâm lý của mình sẽ là những căn hộ ở tầng cao sẽ ít bị ảnh hưởng bởi sự qua lại của người khác hàng ngày, như việc di chuyển lên xuống thang máy. Điều này giúp bảo vệ sự riêng tư của gia đình mình lên mức cao nhất có thể", chị Hoài cho biết.

So sánh với các căn hộ ở tầng thấp thường phải đối mặt với tiếng ồn từ việc di chuyển của người qua lại và các phương tiện giao thông, làm ảnh hưởng đến sự yên bình của không gian sống, thay vào đó các căn hộ tầng cao sẽ ít tiếng ồn và ít hỗn loạn hơn. Thêm nữa, sống càng cao càng không bị ảnh hưởng bởi côn trùng, không gian thoáng đãng, điều này đã tạo điều kiện cho cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi tốt hơn, giảm căng thẳng sau một ngày làm việc.

Nhiều CĐT dự án cũng tập trung phát triển tiện ích tầng không để gia tăng thêm giá trị cho các căn cao tầng. Đơn cử, theo chia sẻ của đại diện đơn vị phát triển dự án A&T Sky Garden – ông Nguyễn Ngọc Tiển – Phó Tổng Giám Đốc khối kinh doanh & tiếp thị DXMD Vietnam, "Thời gian tới, dự án cũng "mở khóa" 240 căn hộ tầm cao, đây là "của để dành" sẽ được ra mắt trong quý cuối năm 2024".

A&T Sky Garden tọa lạc tại phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu tầm view đắt giá với 3 mặt hướng thủy bao gồm Hồ Gươm Xanh, sông Lái Thiêu và Sông Sài Gòn vô cùng thông thoáng. Hình phối cảnh một góc khu căn hộ được nhìn từ sông Sài Gòn.

Được biết, A&T Sky Garden không chỉ sở hữu hệ 40+ tiện ích đẳng cấp, hướng đến sống xanh và healing, dự án còn có hẳn một bộ sưu tập tiện ích tầng không mang tên "Khu vườn trên mây" tại tầng cao nhất của tòa nhà với các các tiện ích đi kèm: Công viên trên không Oasis Sky Park; Vườn thiền Sky Zen Garden & Yoga Sky Zone; Đường dạo bộ trên không Panorama Sky Walk; Khu vui chơi trẻ em Kids Sky land; Khu BBQ Sky Garden Terrace; Đài quan sát Skyview Conner; … Điều này càng làm tăng giá trị sống tại các căn cao tầng của dự án. A&T Sky Garden là dự án căn hộ của chủ đầu tư A&T Group tọa lạc tại khu phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, ngay dưới chân cầu Phú Long Quận 12.

A&T Sky Garden bố trí hệ tiện ích xuyên suốt các tầng dự án với 8 tầng khác nhau, trong đó "Khu vườn trên mây" được đầu tư kỹ lưỡng vừa kết hợp hệ tiện ích phong phú vừa cho phép cư dân tận hưởng không gian sống xanh và trong lành. Ảnh một góc "khu vườn trên mây" nằm ở tầng cao nhất do CĐT cung cấp.

Một góc nhìn khác, đối với những cá nhân chọn thuê căn hộ, căn hộ cao tầng cũng mang một lợi thế vượt trội. Anh Bảo (nhân viên văn phòng, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, "khi đã "chấm" toàn bộ các yếu tố về tiện ích, vị trí, an ninh, vệ sinh... của một khu chung cư rồi thì yếu tố cuối cùng quyết định mình có thuê hay không chính là tầm view". Chú trọng đến trải nghiệm sống và cũng là một phần tự thưởng cho bản thân, anh Bảo luôn đòi hỏi những căn có tầm nhìn thoáng đãng hướng về phía thành phố (thay vì nội khu dự án), với tầm view khoáng đạt, đủ yên tĩnh nên anh luôn chọn các căn cao tầng. "Mình chấp nhận khoảng chênh lệch 10-20%, thậm chí 30% để thuê được căn hộ có tầm view yêu thích", anh Bảo cho biết thêm.

"Em còn căn nào tầng cao hơn một chút không em? Đây có lẽ là câu hỏi thường trực đối với hầu hết các khách hỏi thuê căn hộ bên mình", chị Khánh Hà dí dỏm chia sẻ. Đã và đang quản lý cho thuê gần 100 căn hộ ở hiện tại, chị Khánh Hà cho biết, nhìn chung những căn cao tầng luôn cho thuê nhanh hơn mặc dù người thuê đều biết giá cả sẽ có phần nhỉnh hơn.

Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội có thể nói là "lợi đủ đường", thực tế chứng minh những căn hộ cao tầng luôn thu hút sự quan tâm của các khách hàng và những nhà đầu tư – đầu tư cho thuê tương lai trên thị trường.

