Tại sao Quảng Trị (cũ) là tỉnh có chi phí sinh hoạt rẻ nhất Việt Nam?

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (Spatial Cost of Living Index - SCOLI) là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản ánh sự chênh lệch giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phục vụ đời sống hằng ngày của người dân giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữa các vùng kinh tế - xã hội trong một thời gian nhất định (thường là một năm).

Chỉ số SCOLI phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá kết quả thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, trợ cấp khó khăn, trợ cấp tiền lương. Đồng thời, chỉ số này còn là cơ sở để tính Chỉ số phát triển con người (HDI) và Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) theo sức mua tương đương.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng chỉ số SCOLI để đánh giá tính cạnh tranh liên quan đến giá, thị phần, chi phí sản phẩm; các cá nhân có thể sử dụng chỉ số SCOLI để thương lượng về mức tiền công và xem xét khả năng di cư giữa các địa phương…

Theo Báo cáo về chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2024 của Cục Thống kê, năm 2024, thứ tự đắt đỏ giữa các vùng kinh tế - xã hội không biến động nhiều so với năm 2023. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ giữ vị trí có giá cả đắt đỏ nhất cả nước với chỉ số SCOLI năm 2024 bằng 100,37%, vị trí thứ hai là vùng Đồng bằng sông Hồng 100%, tiếp theo là Trung du và miền núi phía Bắc 99,98%, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 99,05%, Tây Nguyên 97,69% và cuối cùng là vùng Đồng bằng sông Cửu Long 97,11%.

Trước sáp nhập, trong các tỉnh thành, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2024. Quảng Ninh giữ vị trí thứ hai với chỉ số SCOLI bằng 99,94% Hà Nội. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, Quảng Ninh có 3 nhóm có chỉ số giá bình quân cao hơn Hà Nội, bao gồm nhóm thuốc và dịch vụ y tế bằng 109,37%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng bằng 104,38%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác bằng 100,37%.

Ở chiều ngược lại, Quảng Ninh có một số nhóm hàng có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội: Văn hóa, giải trí và du lịch bằng 90,72%; giao thông bằng 92,18%; may mặc, mũ nón và giày dép bằng 94,41%.

Quảng Ninh có vị trí đắt đỏ thứ hai cả nước do là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Trong khi đó, Quảng Trị (cũ) là địa phương có chỉ số SCOLI năm 2024 thấp nhất cả nước, bằng 91,46% so với Hà Nội. Giá bình quân các nhóm hàng của Quảng Trị so với Hà Nội trong khoảng từ 78,87% - 113,34%.

Thu nhập bình quân đầu người của Quảng Trị (cũ) thuộc nhóm thấp nhất cả nước, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thương mại và công nghiệp nhẹ, theo đó giá lương thực, thực phẩm khá thấp. Quảng Trị (cũ) không tập trung các khu vui chơi lớn sôi động mà chủ yếu là các điểm du lịch lịch sử nên giá dịch vụ thấp.

Nhìn chung, giá các nhóm hàng lương thực, thực phẩm; may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; giao thông; bưu chính, viễn thông; dịch vụ giáo dục, chi phí giải trí và du lịch thấp là các yếu tố chính khiến giá bình quân của Quảng Trị thấp nhất cả nước.