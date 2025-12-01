Tại sao tăng trưởng FDI, ngành nhựa lại được hưởng lợi?

Ngành nhựa Việt Nam: Dư địa tăng trưởng còn rất lớn

Sản xuất nhựa, một ngành công nghiệp hỗ trợ có mặt trong lĩnh vực đóng gói, linh kiện điện tử, ô tô, xây dựng, y tế, dệt may hay hàng tiêu dùng… nhờ tính linh hoạt trong thiết kế, tối ưu chi phí và trọng lượng cho thành phẩm.



Doanh nghiệp nhựa không chỉ cần vốn, mà còn cần đối tác tài chính hiểu ngành để đồng hành trong quá trình chuyển đổi.

Nhưng thực tế, theo Bộ Công thương, tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chỉ đạt khoảng 35%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 45 – 50% vào năm 2030. Trong khi đó, nhu cầu nội địa và cơ hội từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra một "khoảng trống thị trường" rất lớn. Dù một số doanh nghiệp Việt đã làm chủ được quy trình sản xuất linh kiện phức tạp, có sản phẩm nhựa kỹ thuật cao, con số này vẫn còn quá nhỏ so với nhu cầu. Hạn chế về công nghệ, phụ thuộc 70% nguyên liệu nhập khẩu, sức cạnh tranh cao và đặc biệt là tiêu chuẩn xanh siết chặt… tất cả đòi hỏi doanh nghiệp nhựa phải chuyển mình nhanh hơn bao giờ hết.



"Tham gia sân chơi lớn và cung ứng linh kiện cho các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi cần nâng cấp toàn diện từ ứng dụng công nghệ, đổi mới dây chuyền sản xuất đến nâng cao trình độ nguồn nhân sự, quản trị tài chính thông minh, hướng tới phát triển bền vững. Bước đầu, doanh nghiệp cần vốn rất lớn", ông Lê Văn Thành (Đồng Nai), kế toán trưởng một doanh nghiệp sản xuất các linh kiện nhựa cung ứng cho y tế nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hưng, giám đốc một doanh nghiệp nhựa chuyên cung cấp linh kiện cho các nhà máy FDI và xuất khẩu sang EU – bổ sung rằng: "Việt Nam đang mở ra cơ hội lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng áp lực vốn vẫn rất nặng. Nguyên liệu nhập khẩu biến động theo giá dầu và tỷ giá, trong khi dòng tiền bị 'kẹt' do chu kỳ thanh toán kéo dài. Thêm vào đó, các tiêu chuẩn xanh từ thị trường Mỹ, EU buộc chúng tôi phải đầu tư mạnh vào công nghệ và quy trình mới. Điều chúng tôi cần không chỉ là vốn, mà là một đối tác tài chính hiểu ngành để đồng hành trong quá trình chuyển đổi."

Đòn bẩy tài chính giúp doanh nghiệp nhựa gia nhập sân chơi lớn

Am hiểu đặc thù vận hành của ngành nhựa, ACB phát triển hệ giải pháp tài chính trọn chu kỳ, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn lực, duy trì sản xuất liên tục và nâng cao năng lực hội nhập.

Đối với giải pháp chuyên biệt dành cho doanh nghiệp ngành nhựa, đại diện Khối Khách hàng Doanh nghiệp ACB cho biết: "Chúng tôi cung cấp gói vay bổ sung vốn lưu động linh hoạt,cho phép doanh nghiệp tín chấp hoàn toàn hoặc chỉ yêu cầu tài sản bảo đảm tối thiểu 30%, đồng thời triển khai tài trợ vốn trung và dài hạn để doanh nghiệp đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị và mở rộng sản xuất. Với doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu, các giải pháp tài trợ thương mại như phát hành thư tín dụng với thời gian xử lý nhanh chóng, ứng vốn trước bộ chứng từ, bảo lãnh hợp đồng và bảo lãnh thanh toán giúp đảm bảo tiến độ giao hàng và tăng uy tín."

ACB mang đến giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nhựa gia nhập sân chơi lớn.

Hệ sinh thái dịch vụ tài chính của ACB giúp doanh nghiệp nhựa tối ưu giao dịch hằng ngày. Với doanh nghiệp thường xuyên giao dịch ngoại tệ, ACB cho phép giữ tỷ giá đến 48 giờ, miễn hoặc giảm phí chuyển tiền quốc tế và hỗ trợ giao dịch nhanh qua chứng từ điện tử. Đồng thời, doanh nghiệp cũng giảm áp lực tài chính nhờ các công cụ bảo hiểm tỷ giá và lãi suất, phù hợp với diễn biến thị trường ngoại hối.



Riêng với các doanh nghiệp FDI, ACB cung cấp:

- Vốn vay ưu đãi, lãi suất cạnh tranh, được thiết kế theo từng giai đoạn từ vốn ban đầu xây dựng nhà xưởng đến các khoản vay trung và dài hạn mở rộng sản xuất, bổ sung vốn lưu động.

- Giải pháp tài trợ thương mại và xuất khẩu, giúp doanh nghiệp tận dụng lợi thế thuế quan từ các hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP để mở rộng thị trường và tối ưu chi phí vốn.

- Giải pháp quản lý thanh khoản đa tài khoản, tối ưu dòng tiền toàn cầu và phòng ngừa rủi ro tỷ giá, phù hợp với đặc thù chuỗi cung ứng xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp vận hành minh bạch, kiểm soát chi phí nhập khẩu và chuẩn hóa quy trình tài chính.

Sản xuất nhựa còn là ngành chịu áp lực lớn về tái chế và các tiêu chuẩn sản xuất xanh. Do đó, ACB đồng thời triển khai gói tín dụng xanh lên đến 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc tiết kiệm năng lượng, dây chuyền tái chế và công nghệ giảm phát thải – đáp ứng chuẩn ESG và yêu cầu từ các đối tác toàn cầu.

Với vai trò kết nối, cùng đa dạng giải pháp tài chính, một bên đón đầu doanh nghiệp FDI đến Việt Nam, một bên tài trợ doanh nghiệp Việt hội nhập sân chơi lớn, ACB kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

