Tại sao tàu du lịch lớn nhất thế giới được mệnh danh là 'người khổng lồ ô nhiễm'?

Harmony of the Seas (Sự hài hòa của biển cả) là con tàu thứ ba thuộc hạng Oasis của công ty nhưng lại có kích thước lớn hơn 2 "tàu chị em" là Allure of the Seas và Oasis of the Seas (lần lượt được hạ thủy vào các năm 2009 và 2010 tương ứng). Với chiều dài 362 mét, trọng tải toàn phần 226,963 tấn, Harmony đã "cướp" đi danh hiệu tàu du lịch lớn nhất thế giới từ "người chị em" Allure of the Seas và trở thành con tàu bạc tỷ lớn nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại.