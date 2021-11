Tái sinh doanh nghiệp bằng ‘thần dược’ Digital Marketing

Bước ra khỏi cơn bão Covid-19 thứ 4 - cơn bão mạnh nhất và khốc liệt nhất kể từ khi dịch bệnh bùng nổ tại Việt Nam, các doanh nghiệp đang rất cần những "liều thuốc tăng lực" - những "thần dược" giúp hồi phục sản xuất và tạo đà phát triển trở lại một cách nhanh chóng. Digital Marketing chính là một trong những lựa chọn hàng đầu thời điểm này.

Theo báo cáo hồi tháng 6 của PwC, làn sóng chuyển đổi sang các kênh kỹ thuật số của người tiêu dùng sẽ vẫn duy trì, thậm chí tiếp tục đà tăng kể cả khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã trở nên ổn định. Tỷ lệ người dùng mua sắm trực tuyến bằng điện thoại thông minh đã tăng gấp đôi so với năm 2018. Đặc biệt đáng lưu ý, lòng trung thành của người tiêu dùng đối với các thương hiệu nói chung đã giảm mạnh, tỷ lệ chuyển đổi nhu cầu mua sắm giữa các thương hiệu cùng nhóm trở nên cao chưa từng có.

Trong bối cảnh này, Digital Marketing trở thành một trong những công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và mạnh mẽ nhất tới tập khách hàng của riêng mình. Đây cũng là phương thức giúp doanh nghiệp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, tạo ra những khác biệt cạnh tranh để phát triển đột phá trong thời kỳ dịch bệnh khó khăn, thị trường khốc liệt hơn trước và công nghệ thì không ngừng thay đổi.

Theo ông Chris Ciunici, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của TribalVision, một hãng tiếp thị số có tiếng thế giới, "Digital Marketing chiếm ưu thế gần như tuyệt đối và rõ ràng rằng các công ty sẽ phải đổ hàng đống tiền cho cuộc đua "tương tác" trên các trang mạng xã hội!".

Nắm bắt được sự cần thiết này, Viện Quản trị & Công nghệ FSB đã nghiên cứu và tổ chức khóa học ngắn hạn "Digital Marketing for Leaders – Giải pháp số tái sinh doanh nghiệp". Khóa học kéo dài 3 buổi (1,5 ngày), được FSB thiết kế dành riêng cho các đối tượng đang là lãnh đạo doanh nghiệp; giám đốc, trưởng bộ phận; chuyên viên PR – Marketing và những cá nhân có hứng thú với lĩnh vực Marketing 4.0.

Để mang tới cho học viên những kiến thức, kỹ năng cập nhật nhất về Digital Marketing, FSB đã kết hợp cùng các chuyên gia hàng đầu về Quản trị kinh doanh, điều hành doanh nghiệp và đặc biệt tập trung vào Quản trị Marketing trên nền tảng số.

Tham gia khóa học, học viên sẽ được trực tiếp lắng nghe chia sẻ và trao đổi của ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng – chủ nhân chiếc ghế nóng được nhiều người biết đến thông qua chương trình "Shark Tank – Thương vụ bạc tỷ"), Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group. Kiến thức đồ sộ cùng những kinh nghiệm thực chiến đáng nể của vị "đại gia bất động sản" sẽ giúp người tham dự mở rộng tư duy quản trị chiến lược và cập nhật thực tiễn của bối cảnh thị trường hiện nay.

Cùng "lên sóng" chương trình còn có Bà Bùi Thị Ngọc Thu – CEO & Founder Công ty Đào tạo ITCS - Chuyên gia tổ chức Quốc tế Points of You – Chuyên gia huấn luyện được cấp bằng chứng nhận quốc tế ICF&ACC. Bà sẽ mang đến cho học viên những nền tảng cốt lõi của Digital Marketing như triết lý "Content is a King, Story is a Queen", bí quyết tạo nên chiến lược tiếp thị nội dung thành công, chiến lược hóa nội dung sáng tạo bằng nghệ thuật kể chuyện cùng những câu chuyện bất kỳ nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào cũng cần trong truyền thông số.

Hai giảng viên khác của khóa học cũng là những cái tên đầy uy tín: Ông Tuấn Hà – Chủ tịch Tập đoàn Vinalink - Chuyên gia tư vấn chiến lược và mentor các dự án khởi nghiệp và Bà Đoàn Thị Thanh Hương – Trưởng bộ môn Marketing của Viện Quản trị & Công nghệ FSB.

Chuyên gia Tuấn Hà cùng các học viên trong buổi đối thoại "Giải pháp số giúp doanh nghiệp đột phá doanh thu" tại Viện Quản trị & Công nghệ FSB.

Với thời lượng ngắn gọn và cô đọng, khóa học sẽ giúp học viên hệ thống hóa kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Digital Marketing, thay đổi tư duy về tiếp thị số, tái định hình chiến lược Digital marketing cũng như nắm bắt được những tác động của chuyển đổi số đến việc triển khai Digital Marketing trong doanh nghiệp. Cùng với đó, khóa học cũng sẽ cung cấp các công cụ giúp xây dựng và thực thi các chiến lược này một cách hiệu quả nhất.

Viện Quản trị & Công nghệ FSB đã thiết kế và tinh chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy, giúp học viên không chỉ tiếp thu nhiều nhất kiến thức từ các giảng viên, được nhận nguồn học liệu chất lượng cao, dễ dàng áp dụng ngay cho thực tế doanh nghiệp mình, mà còn được kết nối, chia sẻ, mở rộng các mối quan hệ để tạo cơ hội phát triển kinh doanh.

Khóa học khai giảng chiều ngày 06/11/2021

Lịch học: Chiều 06/11 và cả ngày 07/11

Thời gian học: Sáng 09:00 – 12:00; Chiều 13:30 -16:30

Học viên sẽ học trực tuyến hoàn toàn trên nền tảng Zoom.

Chi tiết về chương trình tại: http://khoangan.fsb.edu.vn/marketing/

Để đăng ký tham gia khóa học, vui lòng liên hệ:

Link: https://forms.gle/LVBYeFxoisAQJnYZ9

Hotline: 093.293.9981

Email: tuyensinh@fsb.edu.vn.

Viện Quản trị & Công nghệ FSB có hơn 25 năm kinh nghiệm và đào tạo ra hơn 10.000 nhà quản trị đang nắm giữ những trọng trách cao tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Với chất lượng và uy tín, Viện Quản trị & Công nghệ FSB đạt chuẩn 5 sao về Chất lượng giảng dạy theo đánh giá của tổ chức quốc tế QS Star; và cũng là trường nằm trong Top 24 chương trình MBA tốt nhất Đông Á, Top 3 trường đào tạo QTKD tốt nhất Việt Nam 3 năm liền theo bình chọn của Tổ chức Eduniversal. Hiện tại, FSB tổ chức triển khai đào tạo tại 4 thành phố Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.