Tái tạo năng lượng giữa không trung cùng thực đơn lành sạch từ TH true MILK

Hiện là Giám đốc Marketing của một tập đoàn lớn, quỹ thời gian của chị Nguyễn Ngọc Anh (35 tuổi, Hà Nội) gần như luôn được lấp kín bởi các cuộc họp, kế hoạch và những chuyến công tác dày đặc. Trong guồng quay hối hả ấy, mỗi chuyến bay trở thành khoảng lặng hiếm hoi để chị được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng cảm giác được chăm sóc từ những chi tiết nhỏ nhất.

Tiếp tục những chuyến công tác như thường lệ, sáng hôm nay, chị Ngọc Anh có mặt tại nhà ga Nội Bài để di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của công ty. Chọn ghế hạng thương gia để tận hưởng trọn vẹn chút thảnh thơi trước "giờ G", hành trình "healthy trên mây" của chị chính thức bắt đầu.

Hành trình bay vừa thư thái lại vừa "healthy" của chị Ngọc Anh cũng chính là những trải nghiệm mà hành khách sẽ có cơ hội được tận hưởng từ sau cái bắt tay chiến lược của Tập đoàn TH và Vietnam Airlines đưa các sản phẩm mang thương hiệu TH vào thực đơn phục vụ trên các chuyến bay và phòng chờ thương gia Bông Sen Vàng.

Sự hợp tác giữa hai thương hiệu hàng đầu Việt Nam mang đến cho hành khách trải nghiệm bay khác biệt – khi hành trình giữa hai điểm đến cũng trở thành một khoảng thời gian nghỉ dưỡng thu nhỏ, nơi từng chi tiết nhỏ từ thức ăn đến đồ uống đều được chăm chút và nâng tầm để đem lại sự thư giãn, cân bằng và cảm hứng sống lành mạnh.

Sản phẩm của Tập đoàn TH từ nhiều năm qua đã có mặt trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, mang đến cho hành khách những lựa chọn ẩm thực tươi ngon, bổ dưỡng. Từ tháng 7/2024, sự hợp tác có thêm bước tiến chiến lược với việc mở rộng danh mục sản phẩm phục vụ.

Sản phẩm TH có mặt trong danh mục ẩm thực của Vietnam Airlines năm 2025 gồm: sữa tươi tiệt trùng TH true MILK; sữa hạt TH true NUT; sữa chua ăn TH true YOGURT; các sản phẩm sữa chua "Top cup" độc đáo như cốm nếp giòn, ngũ cốc ca cao; sữa chua men sống TH true YOGURT PROBIOTICS với 18 tỷ lợi khuẩn trong mỗi chai - 72 tỷ lợi khuẩn mỗi lốc; kem TH true ICE CREAM với vị thơm ngon từ sữa tươi; nước trái cây TH true JUICE; bơ TH true BUTTER làm từ sữa tươi sạch; trà tự nhiên TH true TEA với nguyên liệu từ những vùng trồng trà nổi tiếng của Việt Nam,... cùng nhiều sản phẩm khác được luân phiên tùy sử dụng tùy giai đoạn.

Sản phẩm mang thương hiệu TH đã được vinh danh Thương hiệu Quốc gia nhiều kỳ liên tiếp, đạt các giải thưởng quốc tế uy tín như giải thưởng "Sản phẩm của năm" 5 năm liền từ 2015 – 2019 tại Triển lãm Thực phẩm Thế giới World Food tại Moscow (Nga), Giải thưởng Thực phẩm Tốt nhất ASEAN của Hiệp Hội Khoa học và công nghệ thực phẩm ASEAN, Giải Sản phẩm mới xuất sắc của Stevie Award - giải thưởng Kinh doanh quốc tế được đánh giá là giải Oscar trong kinh doanh, 3 giải thưởng sản phẩm xuất sắc của Global Brands (Vương quốc Anh) 2025,…

Với giá trị cốt lõi "Vì hạnh phúc đích thực", "Vì sức khỏe cộng đồng", Tập đoàn TH đến nay đã kiến tạo nên hệ sinh thái hơn 200 sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đơn vị cũng sở hữu Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao khép kín với quy mô lớn nhất thế giới (kỷ lục được xác lập năm 2020). Đàn bò sữa tiệm cận 70.000 con. TH chiếm lĩnh gần 52% thị phần bán lẻ thành thị trong phân khúc sữa tươi tại Việt Nam và đã vươn ra thế giới với các dự án tại Liên bang Nga, Úc,...

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần Sữa TH

Địa chỉ: Xóm Bình Nghĩa, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An.

Công ty TNHH Nước Tinh khiết Núi Tiên

Địa chỉ: Xóm Sơn Nam, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An.