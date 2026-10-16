‏Tái tạo sức khỏe từ thiên nhiên: Đặc quyền khoáng nóng tự nhiên 365 ngày tại đô thị Sun Group Nam Nha Trang‏

‏Lời giải cho cơn khát "chữa lành" của giới thượng lưu toàn cầu

‏Dòng chảy du lịch toàn cầu đang chứng kiến bước chuyển dịch mạnh mẽ hướng về sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo Mordor Intelligence, quy mô ngành du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness) tại châu Á - Thái Bình Dương ước đạt 204,17 tỷ USD vào năm 2026 và dự báo bứt tốc lên 310,56 tỷ USD vào năm 2031. Báo cáo phân tích các xu hướng du lịch của Global Wellness Institute (GWI) cũng nhấn mạnh sự "lên ngôi" của các liệu pháp nhiệt trị liệu (heat rituals) như ngâm suối khoáng nóng (onsen) hay tắm hơi trong những không gian nghỉ dưỡng tĩnh tại, biệt lập.

Các liệu pháp nhiệt trị liệu như ngâm khoáng onsen đang lên ngôi trong ngành du lịch toàn cầu.

‏‏‏Sở hữu khí hậu ôn hòa quanh năm cùng hệ sinh thái biển đảo phong phú, Nha Trang đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển các mô hình bất động sản wellness. 8 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đón 18 triệu lượt du khách (tăng 40%); trong đó khách quốc tế tăng vọt 67,9%, chiếm hơn một phần ba tổng lượng khách. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, sân bay Cam Ranh liên tục đón hàng chục chuyến bay mỗi ngày từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nga, các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Trung Quốc và Thái Lan.‏

‏Nhìn ra thế giới, các mô hình trị liệu khai thác tài nguyên thiên nhiên luôn mang lại sức hút khổng lồ. Điển hình như thị trấn Hakone (Nhật Bản) thu hút 20 triệu lượt khách/năm nhờ văn hóa tắm onsen truyền thống. Tương tự, tổ hợp spa - khách sạn - nhà hàng quanh hồ nước địa nhiệt Blue Lagoon tại Iceland mỗi năm cũng đón hơn 700.000 lượt khách, gần gấp đôi tổng dân số chưa tới 400.000 người của nước này.‏

‏Nha Trang đang đứng trước cơ hội lớn phát triển bất động sản nghỉ dưỡng.‏

‏Có thể khẳng định, sự bùng nổ lượng khách hiện tại mới chỉ là bề nổi của "tảng băng chìm" mang tên tiềm năng du lịch Nha Trang. Cùng với kinh tế đêm đang được thúc đẩy, khi những chủ đầu tư lớn vào cuộc và kiến tạo nên các tổ hợp wellness được vận hành bài bản, chuyên nghiệp, Nha Trang sẽ bứt phá khỏi chiếc áo du lịch ngắm cảnh, tắm biển đơn thuần. Đó là lúc phố biển trở thành "bến đỗ chữa lành", thu hút dòng khách hạng sang, mở ra cơ hội sinh lời dài hạn cho bất động sản nghỉ dưỡng.‏

‏Tắm khoáng nóng tại gia giữa lòng "Thành phố Đảo Quốc tế" Charmora City‏

‏Nắm bắt nhu cầu tìm kiếm không gian sống - nghỉ dưỡng chữa lành của giới tinh hoa, "Thành phố Đảo Quốc tế" ‏Charmora City‏ ‏(Nam Nha Trang) do tập đoàn Sun Group phát triển chính thức giới thiệu bộ sưu tập bất động sản thấp tầng The Elite. Tọa lạc trên hòn đảo an cư Elite Island, phân khu này mang lại cho cư dân môi trường sống sinh thái, trong lành nhờ được bao bọc bởi hai dòng chảy êm đềm là sông Quán Trường và sông Tắc.‏

‏Tại The Elite, nhà không chỉ là chốn an cư mà được nâng tầm thành hành trình tận hưởng đích thực. Đột phá lớn nhất và cũng là giá trị độc bản giúp dự án xác lập vị thế trên thị trường chính là việc tiên phong kiến tạo dòng biệt thự khoáng nóng ‏ ‏tiên phong‏ ‏ tại Nha Trang, mang đến đặc quyền ngâm tắm onsen riêng tư tại gia. Không dừng ở đó, toàn bộ Elite Island cũng như một không gian trị liệu 5 sao với công viên Onsen và tổ hợp Clubhouse Onsen rộng 3.000m2, nơi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và ẩm thực cao cấp phục vụ cư dân suốt 365 ngày.‏

‏The Elite sở hữu tổ hợp Clubhouse Onsen 3.000m2 cùng không gian trị liệu chuẩn 5 sao.‏

‏Trước đây dù sở hữu những căn nhà to đẹp ở phố thị, gia chủ vẫn phải đối mặt với cảnh quan bê tông hóa, thiếu tiện ích chăm sóc sức khỏe và phải di chuyển xa mỗi khi muốn tắm khoáng trị liệu. Nay tại The Elite, "vườn nhà là nguyên cả một hòn đảo sinh thái", việc sở hữu đặc quyền khoáng nóng tự nhiên quý giá ngay ngưỡng cửa, biến việc chăm sóc thân - tâm - trí thành thói quen tận hưởng mỗi ngày.‏

‏Chia sẻ về giá trị này, ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng giám đốc công ty SRT Việt Nam nhận định: "Những sản phẩm có yếu tố thiên nhiên luôn tạo ra sức hút mạnh mẽ. Tại đại đô thị Charmora City, ngoài cảnh quan sông núi giao hòa, chủ đầu tư còn tinh tế đưa mạch khoáng onsen tự nhiên vào từng không gian sống. Yếu tố đó đã làm nên sự khác biệt, giúp khách hàng được chăm sóc, tái tạo và trị liệu ngay trong chính ngôi nhà của mình".‏

‏The Elite tiên phong đưa nguồn khoáng nóng onsen dẫn thẳng vào từng tư gia tại Nha Trang.‏

‏Không gian sống wellness tại The Elite mang đến giá trị thiết thực cho từng thành viên trong gia đình đa thế hệ. Với người cao tuổi, nguồn khoáng nóng giàu vi chất Silic hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu và các bệnh lý cơ xương khớp. Với nam doanh nhân và nữ chủ nhân, việc ngâm mình trong làn ôn tuyền ngay tại tư gia sau ngày làm việc căng thẳng là liệu pháp hoàn hảo để thanh lọc độc tố, làm đẹp da, giải tỏa áp lực và nạp lại năng lượng trong không gian hoàn toàn riêng tư.‏

‏Đặc biệt, The Elite còn mở ra môi trường an cư chuẩn mực quốc tế khi quy tụ cộng đồng chuyên gia và cư dân toàn cầu. Đặc quyền khoáng nóng chuẩn Nhật giữa một cộng đồng văn minh không chỉ định hình phong cách sống thượng lưu cho gia chủ, mà còn là đòn bẩy trực tiếp nâng tầm chuẩn mực chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống cho người dân Nha Trang.‏

‏Bên cạnh giá trị an cư, vị thế liền kề Đảo Hành chính (Capital Island) và Đảo Lễ hội (Festival Island) giúp chủ nhân The Elite dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, đồng thời hòa nhịp vào các show diễn nghệ thuật, pháo hoa và phố kinh tế đêm 24/7. Là dòng biệt thự khoáng nóng ‏ ‏tiên phong‏ ‏ tại Nha Trang được phát triển bởi ‏Sun Group‏ ‏và vận hành bởi Sun Paradise Land với pháp lý sở hữu lâu dài, bộ sưu tập The Elite chính là lời giải hoàn hảo: vừa là cơ ngơi chăm sóc sức khỏe trường thọ cho cả gia đình, vừa là tài sản tích sản gia tăng giá trị vượt trội.‏