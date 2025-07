Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Công an TP.Hà Nội) cho biết khoảng 20h15 ngày 16/7, chiếc ôtô 7 chỗ màu trắng chạy trên phố Nguyễn Trác, phường Dương Nội theo hướng lưu thông từ Lê Trọng Tấn – khu đô thị Đô Nghĩa thì bất ngờ lao nhanh, tông vào 4 xe máy đang lưu thông và hai ôtô đỗ bên đường. Cú va chạm mạnh khiến một người đàn ông bán hoa quả tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, 3 ôtô và năm xe máy nằm ngổn ngang. Một ôtô màu đen bị lật nghiêng, xe bán tải đỗ bên đường bị móp phần thùng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Vị trí từ chiếc xe máy đầu tiên đến chiếc thứ tư cách nhau cả trăm mét.

Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội là giảng viên trường cao đẳng

Báo Công an nhân dân đưa thông tin xác minh ban đầu từ lực lượng chức năng cho thấy, tài xế ô tô gây tai nạn là Lê Minh G. (SN 1984, hiện đang là giảng viên một trường cao đẳng) điều khiển ô tô BKS: 30K-730.XX. Khi đến trước tòa nhà CT7 thì xảy ra tai nạn với xe máy 29T2-130.XX do anh Đ.Q.V. (SN 1984) điều khiển.

Ô tô do Lê Minh G. lái sau đó tiếp tục đâm vào các xe máy khác gồm 29L1-550.XX do chị N.T.L. (SN 1984) điều khiển; 17H3-10XX (chưa rõ người điều khiển); 29Y3-365.XX do chị L.T.H.G. (SN 1993) điều khiển chở theo hai con nhỏ là cháu V.P.H. (SN 2019) và V.K.H. (SN 2022) cùng một chiếc chưa rõ biển số. Chiếc xe tiếp tục đâm vào hai ô tô khác đang đỗ bên đường rồi mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn liên hoàn khiến anh Đ.Q.V. tử vong tại chỗ; chị L.T.H.G. và cháu V.K.H. bị thương nặng. Các phương tiện đều hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng sau khi tai nạn xảy ra, nồng độ cồn của tài xế chiếc ô tô gây tai nạn trên đường Nguyễn Trác rất cao, lên tới 0,861 mg/L khí thở - vượt hơn 2,2 lần mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 168/2024. Hiện, đối tượng đã bị Công an Hà Nội tạm giữ để điều tra.

Nhiều nhân chứng cho biết họ giật mình khi nghe âm thanh chói tai vang lên liên tiếp. Ông Trần Mạnh Bảo, bảo vệ một tòa chung cư gần đó, kể rằng khi chạy ra, ông thấy một người lớn và hai cháu nhỏ nằm la liệt trên mặt đường, trong đó người đàn ông tử vong kẹt ngay đầu xe ôtô. Một số người bán hàng rong bị xây xước, chảy máu.

Chiếc ô tô gây tai nạn chỉ dừng lại khi tông vào hai ô tô khác đỗ bên lề đường

"Lúc đó, tôi thấy một người đàn ông bước ra từ chiếc xe màu trắng, đứng như trời trồng. Tôi hỏi có uống rượu không thì tài xế không trả lời", VnExpress dẫn lời ông Bảo nói.

Một nhân chứng khác cho biết chiếc ôtô mang biển số 30K-730.12 chỉ dừng lại sau khi tông vào hai xe ôtô khác đỗ bên lề đường. "Tôi thấy một cháu nhỏ nằm dưới đất còn cử động nên vội gọi taxi đưa cháu vào viện", người này kể.