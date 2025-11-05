Tài xế xe khách Đoàn Liên bị hành hung giữa đường vì xuất phát chậm 1-2 phút: 41 giây gây bức xúc

Đoạn clip dài khoảng 41 giây ghi lại khoảnh khắc tài xế xe khách bị hành hung giữa đường khiến dư luận đặc biệt chú ý. Theo đó người bị hành hung là anh Vũ Văn Đoan (43 tuổi, trú xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) - tài xế xe khách Đoàn Liên mang BKS: 18B-018.94.

Thông tin trên báo Sức khoẻ và đời sống (SKĐS), trưa ngày 4/11, tài xế Đoan điều khiển xe khách chạy tuyến Hải Hậu – bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Khi di chuyển đến khu vực cầu chợ Đình (xã Hải Anh) thì xe của anh Đoan đã bị xe khách của Công ty CP 27/7 Hải Hậu (nhà xe Tâm Lan) chặn lại.

Nhân vên của nhà xe Tâm Lan cho rằng vì xe khách do anh Đoan điều khiển đã xuất bến muộn, dẫn đến trùng lộ trình giữa 2 bên. Còn phía đại diện nhà xe Đoàn Liên cho hay, tài xế Vũ Văn Đoan (43 tuổi, trú xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) đã giải thích rằng xe gặp sự cố kỹ thuật, chỉ chậm 1–2 phút và không ảnh hưởng đến hoạt động của các xe khác. Lý do này không được đối phương chấp nhận.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đưa anh Đoan đi cấp cứu, trong khi người tấn công rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, nhà xe Đoàn Liên trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng xã Hải Anh xác nhận đã tiếp nhận thông tin và đang lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân.