Tái xuất sau thời gian kín tiếng, căn biệt thự tại “khu nhà giàu” của Phương Oanh có nhiều điểm đáng chú ý

Gần đây, nữ diễn viên Phương Oanh đã lộ diện trong một video ẩm thực, đánh dấu sự trở lại với vlog nấu ăn sau một thời gian gần như rút lui khỏi các hoạt động công khai. Trong đoạn clip, Phương Oanh không sử dụng lời dẫn, mà tập trung vào quá trình chế biến hai món truyền thống gồm gà luộc cánh tiên và xôi nghệ.

Đáng chú ý, bối cảnh quay vẫn là căn bếp quen thuộc trong nhà riêng của cô. Không gian này đã được trang hoàng theo không khí Tết Nguyên đán với bình hoa tiểu tú cầu và các loại lồng đèn giấy.

Từ những hình ảnh đã chia sẻ trước đây, có thể thấy căn biệt thự của Phương Oanh sở hữu thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế. Nội thất sử dụng các gam màu trắng, đen và nâu trầm làm chủ đạo, mang phong cách châu Âu kết hợp tối giản. Phòng khách rộng rãi, được bố trí gọn gàng với sofa lớn, đèn chùm pha lê, tranh trang trí nghệ thuật và rèm cửa dài chạm sàn.

Khu vực bếp và phòng ăn được thiết kế theo không gian mở, liên thông với khu sinh hoạt chung, phản ánh lối sống hiện đại, tiện nghi. Ngoài ra, căn biệt thự còn có sân thượng rộng, được bố trí phục vụ các buổi tiệc BBQ.

Căn bếp quen thuộc trong nhà riêng của Phương Oanh.

Được biết, căn biệt thự nơi Phương Oanh sống nằm trong khu biệt thự liền kề ngay tại KĐT Ciputra, tại Hà Nội.

Nằm trong tổng thể Khu đô thị Nam Thăng Long – Ciputra, đay là một trong những dự án bất động sản cao cấp quy mô lớn ở Thủ đô. Nhờ vị trí ven sông Hồng, quy hoạch đồng bộ và hệ tiện ích đa dạng, dự án được thị trường đánh giá là khu đô thị có mặt bằng cư dân thu nhập cao, được mọi người gọi vui là "khu nhà giàu".

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý IV/2025, giá giao dịch biệt thự và nhà liền kề tại đây dao động khoảng 315 - 400 triệu đồng/m2.

Dự án tọa lạc trên trục giao thông kết nối các tuyến đường lớn như Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Lạc Long Quân, gần các cầu Nhật Tân và Thăng Long. Từ đây, cư dân có thể di chuyển tới trung tâm thành phố, khu vực Hồ Tây hoặc sân bay Nội Bài trong khoảng 15 - 25 phút, tùy điều kiện giao thông. Vị trí ven sông mang lại lợi thế về cảnh quan và môi trường sống.

Sunshine City Ciputra gồm 6 tòa tháp cao từ 38 đến 40 tầng, cung cấp gần 1.800 căn hộ, cùng 69 căn biệt thự liền kề và shophouse thương mại. Cơ cấu sản phẩm đa dạng, từ căn hộ 2 - 4 phòng ngủ đến duplex và penthouse, phục vụ nhu cầu ở thực của các hộ gia đình cũng như nhu cầu đầu tư cho thuê.



