Ra giá thuê hơn 4.860 tỉ đồng/năm, người trúng lô đất ven sông Hàn xin rút hồ sơ

Ngày 26-1, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng thông báo hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất HH1, mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải. Quyết định được đưa ra sau khi người trúng thuê có văn bản xin hủy hồ sơ tham gia và không phát sinh trường hợp đủ điều kiện lựa chọn thay thế.



Theo thông báo số 12 công bố kết quả ngày 15-1, bà T.D.D.T (trú xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) là người có đơn giá thuê cao nhất, với mức 1,512 tỉ đồng/m²/năm, tương đương khoảng 4.861 tỉ đồng mỗi năm tiền thuê đất. Tuy nhiên, ngay trong ngày công bố kết quả, bà T. đã có đơn xin hủy hồ sơ tham gia thuê đất.

Đường Trần Hưng Đạo nằm bên sông Hàn, TP Đà Nẵng - là nơi có vị trí đắc địa, tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch

Quy trình cho thuê quỹ đất ngắn hạn của TP Đà Nẵng quy định, trong trường hợp người trúng thuê không ký hợp đồng hoặc không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn, cơ quan quản lý có thể xem xét lựa chọn tổ chức, cá nhân có mức giá liền kề cao nhất, với điều kiện giá không thấp hơn giá khởi điểm và mức chênh lệch không vượt quá 20% so với giá cao nhất.

Đối với khu đất HH1, mức giá của người tham gia liền kề có chênh lệch vượt quá 20%, nên không đủ điều kiện để ký hợp đồng thay thế.

Vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã quyết định hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất HH1 và sẽ tổ chức lựa chọn lại đơn vị thuê theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành.

Theo ông Huỳnh Tấn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, việc hủy kết quả cho thuê căn cứ trên Luật Đất đai 2024, các nghị định hướng dẫn thi hành cùng chỉ đạo của UBND thành phố về quản lý, khai thác quỹ đất ngắn hạn, bảo đảm chặt chẽ và đúng quy định pháp luật.

Khu đất HH1 có diện tích 3.215 m², nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo – tuyến đường ven sông Hàn có giá trị thương mại cao. Khu đất này được đưa ra cho thuê ngắn hạn trong đợt 2 theo thông báo số 110 ngày 11-12-2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Trung tâm cho biết, thời gian qua, công tác cho thuê quỹ đất ngắn hạn trên địa bàn thành phố được thực hiện thận trọng hơn, nhằm bảo đảm minh bạch, tránh thất thoát ngân sách và tuân thủ đầy đủ các quy định mới có hiệu lực.