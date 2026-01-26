Người dân “lên thổ cư” cho đất lúa bị trả hồ sơ, Bộ NN&MT trả lời

Ảnh minh họa

Theo Chinhphu.vn, vừa qua, ông Bùi Mạnh Hùng (tại Thái Nguyên) có đặt câu hỏi về việc ông bị trả hồ sơ khi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho 01 thửa đất trồng lúa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, không phù hợp với quy hoạch chung thị trấn cũ (trước sáp nhập) thuộc huyện.

Cụ thể, ngày 5/9/2025, ông Hùng nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn. UBND xã đã thẩm định, trả lại hồ sơ của ông với lý do: thửa đất của ông phù hợp quy hoạch sử dụng đất ở tại quy hoạch sử dụng đất huyện được UBND tỉnh phê duyệt năm 2023 nhưng không phù hợp với quy hoạch chung thị trấn (cũ), được phê duyệt năm 2022 (vị trí xin chuyển mục đích sang đất ở quy hoạch sử dụng đất huyện quy hoạch là đất ở tại nông thôn, quy hoạch chung quy hoạch vị trí xin chuyển mục đích là đất thương mại dịch vụ). Thửa đất không đáp ứng phù hợp các loại quy hoạch hiện có của xã.

Sau khi bị cơ quan chức năng trả hồ sơ, ông Hùng hỏi trường hợp thửa đất của ông chỉ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà không phù hợp với quy hoạch cũ của thị trấn trước khi sáp nhập thì thửa đất có đủ điều kiện để được chuyển mục đích hay không? Vì trong quy định của Luật Đất đai chỉ quy định phù hợp một trong ba loại quy hoạch.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi cho biết tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai quy định:

"5. Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Như vậy, Bộ NN&MT khẳng định, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai nêu trên là một trong các quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu), không phải là tất cả quy hoạch được liệt kê tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai.

Tuy nhiên, đối với nội dung phản ánh của ông Hùng, Bộ NN&MT cho rằng đây là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của địa phương. Do đó, Bộ này đề nghị ông Hùng liên hệ với cơ quan chức năng về quản lý đất đai tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.