Chuỗi trung tâm thương mại Vincom báo lãi kỷ lục

Ngày 26-1, Công ty CP Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2025 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Báo cáo cho thấy năm 2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 8.399 tỉ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ nhờ vào tỉ lệ lấp đầy duy trì đà phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại và sự đóng góp ổn định từ các trung tâm thương mại khai trương trong năm 2024 và 2025.

Sau khi đã bàn giao gần hết các căn shophouse năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.837 tỉ đồng, hoàn thành 92,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 6.446 tỉ đồng, tăng trưởng 57,4% và đạt 137% kế hoạch năm.

Như vậy, bình quân mỗi ngày, chuỗi trung tâm thương mại này có mức lãi trước thuế hơn 17,6 tỉ đồng. Đây cũng là mức lãi trước thuế cao nhất kể từ khi niêm yết của công ty này.

Vincom hiện là chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất cả nước

Trong năm ngoái, Vincom Retail mở mới 3 trung tâm thương mại bao gồm Vincom Mega Ocean City, Vincom Mega Mall Royal Island, và Vincom Plaza Vinh. Công ty hiện có 90 trung tâm thương mại tại 31/34 tỉnh thành trên cả nước. Vincom hiện là chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất cả nước.

Công ty CP Kinh doanh thương mại Sado hiện là cổ đông lớn nhất của Vincom Retail khi nắm giữ khoảng 40% cổ phần, tương đương 943,2 triệu cổ phiếu.

Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng còn sở hữu trực tiếp 18,37% vốn điều lệ, tương đương hơn 427 triệu cổ phiếu.

Giá cổ phiếu VRE đang được giao dịch ở mức 31.000 đồng.



