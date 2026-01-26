Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuỗi trung tâm thương mại Vincom báo lãi kỷ lục

26-01-2026 - 19:52 PM | Bất động sản

Mỗi ngày, chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất nước có mức lãi trước thuế hơn 17,6 tỉ đồng.

Ngày 26-1, Công ty CP Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2025 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Báo cáo cho thấy năm 2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 8.399 tỉ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ nhờ vào tỉ lệ lấp đầy duy trì đà phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại và sự đóng góp ổn định từ các trung tâm thương mại khai trương trong năm 2024 và 2025.

Sau khi đã bàn giao gần hết các căn shophouse năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.837 tỉ đồng, hoàn thành 92,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 6.446 tỉ đồng, tăng trưởng 57,4% và đạt 137% kế hoạch năm.

Như vậy, bình quân mỗi ngày, chuỗi trung tâm thương mại này có mức lãi trước thuế hơn 17,6 tỉ đồng. Đây cũng là mức lãi trước thuế cao nhất kể từ khi niêm yết của công ty này.

Chuỗi trung tâm thương mại Vincom báo lãi kỷ lục- Ảnh 1.

Vincom hiện là chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất cả nước

Trong năm ngoái, Vincom Retail mở mới 3 trung tâm thương mại bao gồm Vincom Mega Ocean City, Vincom Mega Mall Royal Island, và Vincom Plaza Vinh. Công ty hiện có 90 trung tâm thương mại tại 31/34 tỉnh thành trên cả nước. Vincom hiện là chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất cả nước.

Công ty CP Kinh doanh thương mại Sado hiện là cổ đông lớn nhất của Vincom Retail khi nắm giữ khoảng 40% cổ phần, tương đương 943,2 triệu cổ phiếu.

Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng còn sở hữu trực tiếp 18,37% vốn điều lệ, tương đương hơn 427 triệu cổ phiếu.

Giá cổ phiếu VRE đang được giao dịch ở mức 31.000 đồng.


Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về bất động sản

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về bất động sản Nổi bật

Sau khi vượt Đại Dũng, Hòa Phát, Đèo Cả…tại tuyến metro hơn 55.000 tỷ đồng, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương tiếp tục được giao nghiên cứu tuyến metro 33.000 tỷ

Sau khi vượt Đại Dũng, Hòa Phát, Đèo Cả…tại tuyến metro hơn 55.000 tỷ đồng, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương tiếp tục được giao nghiên cứu tuyến metro 33.000 tỷ Nổi bật

Lan Anh Avenue chính thức bàn giao nhà & khai trương đường hoa Tết

Lan Anh Avenue chính thức bàn giao nhà & khai trương đường hoa Tết

19:30 , 26/01/2026
Đề xuất thêm xây dựng sân bay quốc tế 23.000 tỷ đồng cách Hà Nội 80km

Đề xuất thêm xây dựng sân bay quốc tế 23.000 tỷ đồng cách Hà Nội 80km

16:02 , 26/01/2026
Công viên tại trung tâm Hà Nội bị hàng quán lấn chiếm, bãi cỏ thành nơi trồng rau

Công viên tại trung tâm Hà Nội bị hàng quán lấn chiếm, bãi cỏ thành nơi trồng rau

15:33 , 26/01/2026
Vốn tự có chỉ từ 290 triệu đồng, liệu có còn cơ hội sở hữu nhà tại TP.HCM?

Vốn tự có chỉ từ 290 triệu đồng, liệu có còn cơ hội sở hữu nhà tại TP.HCM?

15:30 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên