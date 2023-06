Tấm bằng MBA và cơ hội thăng tiến

Tăng thu nhập và và thăng tiến nhờ sở hữu tấm bằng MBA



Nghiên cứu mới đây của Hội đồng tuyển sinh quản lý sau đại học (GMAC) cho thấy, 85% ứng viên tham gia khảo sát đã thăng tiến trong sự nghiệp ngay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo MBA. Trong đó, có tới 50% đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp trung và 30% đảm nhận vị trí lãnh đạo cấp cao.

Còn theo thống kê của Cục Thống kê lao động Mỹ, những người có bằng MBA có mức thu nhập cao gấp 2,5 lần so với những người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học và gấp 1,5 lần so với những người có bằng đại học. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp ở những người có bằng MBA chỉ là 1,1%, trong khi con số này ở nhóm tốt nghiệp đại học là 2,2%.



Những con số trên cho thấy, tấm bằng MBA là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng trên thị trường lao động.

Cân nhắc lợi tức đầu tư khi lựa chọn trường

Điều quan trọng khi quyết định chọn một chương trình đào tạo MBA, ngoài các yếu tố liên quan đến chuyên ngành đào tạo, các ứng viên cần cân nhắc đến lợi tức đầu tư. Nếu ứng viên tốt nghiệp từ hai chương trình đào tạo MBA khác nhau kiếm được mức lương như nhau thì trường có chi phí thấp hơn là trường có lợi tức đầu tư tốt hơn.

Số liệu từ khảo sát của Business Because, Nhà xuất bản trực tuyến hàng đầu dành cho quản lý giáo dục sau đại học trực thuộc Hội đồng tuyển sinh quản lý sau đại học (GMAC), trong năm 2022, mức phí trung bình của Top 20 chương trình đào tạo MBA hàng đầu thế giới là 189.000 USD/khóa học, tăng 6,3% so với năm 2021. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc số lượng ứng viên đăng ký theo học các chương trình MBA toàn thời gian trong vòng hai năm có xu hướng giảm. Khảo sát của GMAC công bố đầu tháng 1/2023 cho thấy, 75% các chương trình MBA hai năm toàn thời gian giảm số lượng đơn đăng ký đáng kể so với năm 2021.

Với mức chi phí từ 150 – 200 triệu đồng/khóa, các chương trình đào tạo MBA bán thời gian tại Việt Nam đang là sự lựa chọn "thông minh", đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và bất ổn địa chính trị như hiện nay.



Là Top 3 trường kinh doanh tốt nhất Việt Nam, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT được mệnh danh là "cái nôi sản sinh ra hàng nghìn nhà lãnh đạo Việt toàn năng". Tỷ lệ học viên là CEO và cán bộ quản lý theo học luôn chiếm trên 70% số học viên và đa dạng trong nhiều lĩnh vực từ ngân hàng, tài chính đến bất động sản.

Anh Lê Xuân Sơn - học viên FSB Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm VNPT - IT khu vực 3 - Công ty CNTT VNPT chia sẻ: "Sự đa dạng về vị trí và ngành nghề của học viên tham gia chương trình đào tạo MBA của FSB đã mang đến cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế rất hữu ích."

Tham gia Chương trình MBA của FSB, học viên không chỉ được học một cách bài bản các kiến thức nền tảng vận hành doanh nghiệp mà còn được tôi luyện bản lĩnh, nâng tầm năng lực lãnh đạo và thậm chí có thể có ngay lời giải hiệu quả cho những bài toán mà chính doanh nghiệp mình đang gặp phải thông qua sự hợp lực trí tuệ của các bạn đồng môn, giảng viên và những người thầy lớn là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tên tuổi trong nhiều lĩnh vực, các chuyên gia quản trị hàng đầu Việt Nam.

Anh Nguyễn Văn Phong - Học viên FSB Cần Thơ, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phú Cường Kiên Giang cho biết: "Cùng với nội dung đào tạo, giảng viên phù hợp và sự hỗ trợ học viên trước và trong quá trình học, FSB còn cung cấp những kiến thức có tính ứng dụng cao giúp giải quyết ngay chính công việc hiện tại học viên đang gặp phải."

Cùng với những bài học "thực chiến", FSB còn tạo cơ hội học tập suốt đời giúp học viên chủ động tạo ra tri thức sâu sắc cho riêng mình thông qua các hội thảo miễn phí với các chuyên gia đầu ngành hay tham gia hàng nghìn khóa học trực tuyến trên nền tảng Coursera. Theo khảo sát học viên được FSB thực hiện gần đây, 91% học viên MBA đánh giá từ tốt đến rất tốt về chất lượng giảng dạy của trường.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo quản trị và mạng lưới 10.000 cựu học viên là các nhà quản trị đang nắm giữ những trọng trách cao tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, FSB được xếp hạng Top 3 Trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt Nam theo xếp hạng của Eduniversal và Top 25 chương trình MBA tốt nhất Đông Á. Trường hiện tổ chức triển khai đào tạo MBA tại 4 thành phố Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.



