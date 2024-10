VitaDairy được vinh danh top 10 công ty thực phẩm uy tín 2024

Bảng xếp hạng Top 10 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding (mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng); (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 08/2024.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp VitaDairy vinh dự nhận danh hiệu Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm

Trải qua 2023 nhiều biến động, trong 2024, nền kinh tế Việt Nam được dự báo có những tín hiệu phục hồi khả quan với mức tăng trưởng ước đạt 5,5%. Theo khảo sát của Vietnam Report từ tháng 7 - 8/2024, 62,5% doanh nghiệp kỳ vọng ngành F&B sẽ tăng trưởng từ 5-10% trong năm nay.

Để đạt được "quả ngọt" như kỳ vọng, các doanh nghiệp đã và đang vững vàng vượt qua hàng loạt thách thức liên tiếp. Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp ngành F&B của Vietnam Report, 72,2% doanh nghiệp ngành F&B tham gia khảo sát cho rằng sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng là một trong những khó khăn lớn nhất trong năm nay. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá cả hay chất lượng sản phẩm mà còn đặt nặng yếu tố bền vững, an toàn cho sức khỏe và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nắm bắt được nhu cầu này, VitaDairy đã ký hợp đồng độc quyền về sữa non ColosIgG 24h cùng đối tác sữa non hàng đầu trên thế giới – Pantheryx từ năm 2019. Với sự hợp tác này, VitaDairy tiên phong ứng dụng độc quyền sữa non ColosIgG 24h trong các sản phẩm dinh dưỡng nhằm hỗ trợ tăng cường miễn dịch, hô hấp và tiêu hóa cho trẻ em và người lớn.

VitaDairy ký độc quyền về sữa non ColosIgG 24h với đối tác sữa non hàng đầu trên thế giới – Pantheryx để mang đến nguồn nguyên liệu chất lượng trong các sản phẩm

Chọn hướng đi khác biệt, VitaDairy nỗ lực giúp người tiêu dùng giải bài toán dài hạn là có một hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, cải thiện sức khỏe và thể chất cho cả trẻ em và người lớn, tiêu biểu là dòng sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby cho trẻ em hay dòng sản phẩm CaloSure America cho người cao tuổi.

Sự phổ biến của thương mại điện tử và xu hướng mua sắm trực tuyến cũng thay đổi cách thức tiếp cận sản phẩm buộc các doanh nghiệp phải đầu tư vào kênh bán hàng số hóa để duy trì lợi thế cạnh tranh. Nắm bắt xu hướng đó, những năm gần đây VitaDairy đã đầu tư không ít nguồn lực để đồng hành và hỗ trợ shop trong xây dựng các kênh bán hàng online với đội ngũ PG 4.0 sẵn sàng hỗ trợ liên tục.

VitaDairy đã tận dụng sự linh hoạt của nền tảng này để tiếp cận một lượng lớn khách hàng, tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm và thực hiện các chiến dịch quảng cáo cá nhân hóa, từ đó thúc đẩy doanh số và nâng cao giá trị thương hiệu.

Sản phẩm ColosBaby được hàng triệu mẹ tin dùng hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho con

Không ngừng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, nhanh chóng đáp ứng xu hướng tiêu dùng về thương mại điện tử, VitaDairy còn đẩy mạnh việc truyền thông thông qua các kênh chính thống như truyền hình, báo chí hay tận dụng tối đa sức mạnh của mạng xã hội. Nổi bật trong số đó là chiến dịch ColosBaby "Tăng cường miễn dịch, Tự do lớn khoẻ" đã xuất sắc vươn lên vị trí top1 bảng xếp hạng Thương hiệu chiến dịch truyền thông nổi bật trên mạng xã hội trong tháng 8.2024, khẳng định vị thế top đầu sản phẩm tăng cường miễn dịch, tăng cân được triệu mẹ Việt Nam tin dùng.

Năm 2024 VitaDairy tiếp tục "vượt bão" để giữ vững hiệu suất tăng trưởng và vào top các doanh nghiệp tốt nhất châu Á với nhiều giải thưởng uy tín như: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á, Môi trường làm việc tốt nhất châu Á, công ty sữa duy nhất vào Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024.