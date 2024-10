Văn Lang Sky Lake - Biểu tượng chất sống đẳng cấp tại Việt Trì chính thức mở bán đợt 1

Văn Lang Sky Lake (The King Tower) là khu phức hợp trung tâm thương mại, giải trí - chung cư - khách sạn cao cấp bao gồm căn hộ để ở, biệt thự và khách sạn 5 sao, được kiến tạo bởi Công ty TNHH Xây Dựng Tự Lập. Ngay khi bắt đầu được xây dựng, dự án đã trở thành tâm điểm chú ý và thu hút sự quan tâm của các khách hàng, nhà đầu tư nhờ sở hữu vị trí đắc địa, tính pháp lý minh bạch, hệ thống tiện ích đa dạng. Đặc biệt, đây là dự án để ở cao cấp lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Trì (Phú Thọ) hứa hẹn sẽ là chốn an cư lý tưởng để các chủ nhân tương lai tận hưởng không gian sống đẳng cấp, đồng thời tận hưởng vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên, non nước vùng đất hùng thiêng Đất Tổ.

Sức hút từ tọa độ kim cương đắt giá

Văn Lang Sky Lake (The King Tower) tọa lạc tại trung tâm thành phố Việt Trì, Phú Thọ - cửa ngõ nối liền các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc với Hà Nội, là "mắt xích quan trọng" trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng. Ngoài ra, đây còn là miền đất với bề dày lịch sử - văn hoá, hội tụ hàng trăm danh lam thắng cảnh, là tiền đề phát triển mạnh mẽ các loại hình du lịch sinh thái.

Nằm tại vị trí trung tâm trên đường Tiên Dung đắt giá - khu vực có dân cư đông đúc và nhịp sống sôi động bậc nhất thành phố Việt Trì, kết nối thuận tiện với tuyến đường chính của thành phố như Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành. Từ Văn Lang Sky Lake, cư dân chỉ mất 5 phút để đến Vincom Việt Trì, sân vận động tỉnh và quảng trường Hùng Vương; 10 phút để đến cảng Việt Trì, bệnh viện sản nhi Phú Thọ và đền mẫu Tam Giang; 20 phút di chuyển đến đền Hùng. Vị trí đắc địa này không chỉ mang đến sự thuận lợi khi di chuyển mà còn tạo nên khả năng sinh lời vượt trội trong tương lai.

Văn Lang Sky Lake nằm tại vị trí trung tâm đường Tiên Dung đắt giá - khu vực có dân cư đông đúc và nhịp sống sôi động bậc nhất thành phố Việt Trì

Đa dạng tiện ích kiến tạo chuẩn mực sống thời thượng

Trên tổng diện tích 18.025 m², Văn Lang Sky Lake bao gồm các loại hình sản phẩm như biệt thự, căn hộ cao cấp và khách sạn tiêu chuẩn 5*, với 15 căn biệt thự và 2 tòa tháp chung cư cao 33 và 28 tầng. Trong đó, tòa The Lake, một phần quan trọng trong dự án Văn Lang Sky Lake được xây dựng với 28 tầng, bao gồm 240 căn hộ cao cấp, 7 loại hình căn hộ (từ 1 phòng ngủ +1 đến căn hộ 4 phòng ngủ, căn hộ Duplex và 9 căn hộ biệt thự vườn tầng không) - là lựa chọn lý tưởng cho mọi nhóm đối tượng khách hàng dù mua ở hay đầu tư.

Mỗi căn hộ ở đây đều được thiết kế tối ưu, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, mang đến vượng khí và không gian sống đầy năng lượng. Nội thất và vật liệu được sử dụng trong mỗi căn hộ đến từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, bảo chứng cho sự sang trọng và đẳng cấp, hứa hẹn mang đến một cuộc sống thượng lưu mà ai cũng khao khát sở hữu.

Bên cạnh đó, các cư dân còn có thể tận hưởng các tiện ích nội khu bao gồm: hồ bơi vô cực có sục, Skybar rooftop, khu vực chơi cho trẻ em, phòng gym hiện đại, spa & massage, tập golf 3D trong nhà, vườn BBQ,... Đặc biệt tầm nhìn triệu đô hướng ra hồ Văn Lang thơ mộng, sông Hồng và núi Ba Vì hùng vĩ sẽ là điểm nhấn hoàn hảo, giúp mang lại cảm giác bình yên và kết nối hài hòa với thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Văn lang Sky Lake đem đến trải nghiệm sống thượng lưu với hệ thống tiện ích đẳng cấp, khẳng định vị thế chủ nhân

Văn Lang Sky Lake còn chú trọng yếu tố sống hài hòa với thiên nhiên khi dự án được bao bọc trong không gian yên tĩnh và xanh mát của công viên xanh, hồ Văn Lang, các con đường dạo bộ, tiểu cảnh trang trí, kiến tạo nơi an cư với chất lượng sống đặc biệt để cư dân có thể tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời.

Theo chủ đầu tư Công ty TNHH Xây Dựng Tự Lập, dự án sẽ chính thức tổ chức buổi lễ ra mắt giới thiệu dự án và mở bán đợt 1 với những ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tiến độ thanh toán linh hoạt với 10 đợt, chỉ từ 5%/đợt giúp khách hàng dễ dàng quản lý dòng tiền và giảm bớt gánh nặng tài chính. Đặc biệt dự án còn hỗ trợ lãi suất 0% và thời gian ân hạn nợ gốc 18 tháng qua chương trình cho vay mua nhà từ ngân hàng BIDV, miễn phí 24 tháng phí quản lý dịch vụ cho khách hàng… Ngoài ra, các khách hàng khi tham dự sự kiện mở bán chính thức sẽ có cơ hội nhận vàng khi có giao dịch thành công, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Văn Lang Sky Lake (The King Tower) là điểm đến an cư lý tưởng cho những khách hàng đang tìm kiếm không gian sống với chất lượng vượt trội và đẳng cấp trọn vẹn. Đây không chỉ là dự án bất động sản mà còn là biểu tượng của sự sang trọng, dấu ấn tinh hoa của miền đất Tổ Vua Hùng và nơi hội tụ hệ thống tiện ích hiện đại tích hợp nội khu. Tất cả sẽ kiến tạo nên một phong cách sống nghỉ dưỡng ngay tại chính mỗi căn hộ, đồng thời kiến tạo trải nghiệm sống lý tưởng dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

Sự kiện ra mắt giới thiệu và mở bán chính thức Văn Lang Sky Lake (The King Tower): Khai mở cộng đồng tinh hoa, Chất sống riêng biệt

Thời gian: 08:30 - 11:30, Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2024

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ