Tạm giữ 2 tấn đường kính nhập lậu từ nước ngoài đang được vận chuyển ra Nam Định để tiêu thụ

Theo thông tin từ Tổng cục quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị để dừng và khám phương tiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-31XXX do chủ phương tiện là ông H.D.C (địa chỉ xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Phát hiện phương tiện có vận chuyển 2 tấn đường kính do Thái Lan sản xuất nhập lậu với trị giá ước tính 18.000.000 đồng. Ông H.D.C nhận là chủ sở hữu của tang vật và cho biết số tang vật trên đang được vận chuyển ra Nam Định để tiêu thụ.

Số lượng đường kính nhập lậu tạm giữ (Ảnh: Tổng cục QLTT)

Trưởng Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.D.C về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm nhập lậu và yêu cầu ông H.D.C chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 đã ban hành Quyết định tạm giữ và niêm phong tang vật để xác minh tình tiết.



Hiện tại, Đội Quản lý thị trường số 3 đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại tỉnh Bạc Liêu, Cục QLTT tỉnh này đã thực hiện kế hoạch kiểm tra theo định kỳ năm 2022 đối với cơ sở Trung Hạnh, kinh doanh bánh kẹo, đường, sữa, tạp hóa do ông Dư Quí Trung làm chủ, địa chỉ: Ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải.

Qua kiểm tra tại cơ sở có bán 08 cây đường cát (trọng lượng: 11,8kg), giá niêm yết: 215.000 đồng/cây không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ cơ sở không xuất trình giấy tờ có liên quan đến số đường cát trên. Đoàn kiểm tra tiến hành ghi nhận kết quả kiểm tra đồng thời lập biên bản tạm giữ số hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.



Khoảng thời gian từ sau tết Nguyên đán Nhân Dần 2022, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép đường cát do nước ngoài sản xuất vào Việt Nam qua các tỉnh phía Nam như Long An, Đồng Tháp, Phú Yên, An Giang,… có xu hướng gia tăng. Các lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu đường cát với số lượng lớn.

https://cafef.vn/tam-giu-2-tan-duong-kinh-nhap-lau-tu-nuoc-ngoai-dang-duoc-van-chuyen-ra-nam-dinh-de-tieu-thu-20220328141749048.chn