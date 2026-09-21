Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ 6 đối tượng trộm sắt thép tại công trình phục vụ APEC ở Phú Quốc

| | Bất động sản

Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tạm giữ 6 đối tượng để điều tra vụ trộm hàng tấn sắt thép tại công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027. Trong nhóm này có người là giám sát công trình, tham gia bàn bạc, tập kết vật tư để đưa ra ngoài tiêu thụ.

Ngày 21/9, Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp hàng tấn sắt thép tại công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Phong Mùi (SN 1979, trú tỉnh Quảng Trị); Lê Văn Thiên (SN 1992, trú tỉnh Quảng Ngãi); Dương Hoài Nghi (SN 1992, trú tỉnh Cà Mau); Võ Văn Quới (SN 1992, trú TP. Cần Thơ); Phạm Văn Thành (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Đức Tuân (SN 1988, trú tỉnh Quảng Trị).

Tang vật vụ trộm. Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 18/9, Công an đặc khu Phú Quốc tiếp nhận tin báo về vụ nghi trộm hàng tấn vật tư, sắt thép tại công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027, thuộc khu vực Bãi Đất Đỏ, khu phố 7 An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Vào cuộc xác minh, lực lượng công an bước đầu xác định 6 đối tượng trên liên quan đến vụ trộm.

Theo điều tra ban đầu, Thiên là giám sát công trình, đã bàn bạc với Nghi và Quới để trộm sắt thép nguyên liệu của công trình đem bán lấy tiền tiêu xài. Thiên có nhiệm vụ cung cấp nguồn sắt thép; Nghi và Quới tìm phương tiện vận chuyển, nơi tiêu thụ và thống nhất chia tiền sau khi bán theo tỷ lệ 6/4.

Sau đó, Thiên tập kết nhiều loại sắt thép tại khu vực thuận lợi cho việc cẩu lên xe, đồng thời bàn bạc với Thành cùng thực hiện. Thành có nhiệm vụ điều hành việc cẩu sắt thép; Thiên bố trí phương tiện, nơi tiêu thụ và xử lý camera giám sát.

Nghi tìm được xe tải do Mùi làm chủ để vận chuyển số sắt thép trộm được ra ngoài bán. Theo thỏa thuận, Mùi sẽ nhận tiền hoa hồng nên đồng ý tham gia.

Khoảng 2h15 ngày 18/9, Thành, Quới, Mùi, Tuân cùng một số người liên quan tổ chức cẩu sắt thép lên xe tải. Tuân trực tiếp điều khiển cẩu, Quới bố trí người hỗ trợ, còn Mùi điều khiển xe.

Khi các đối tượng đưa số sắt thép lên xe và chuẩn bị rời khỏi công trình thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện, báo công an.

Sau khi biết vụ việc bị bại lộ, Thiên yêu cầu những người liên quan xóa tin nhắn, cuộc gọi, số liên lạc liên quan đến việc trộm sắt thép và bỏ trốn nhằm tránh bị phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, Công an đặc khu Phú Quốc đã kịp thời bắt giữ các đối tượng trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Theo Nhật Huy

Tiền phong

Từ Khóa:
công trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
GS Đặng Hùng Võ tuổi 80, 3 lần ly hôn đều để lại nhà, tay trắng làm lại: “Kỳ kèo với nhau để làm gì?”

GS Đặng Hùng Võ tuổi 80, 3 lần ly hôn đều để lại nhà, tay trắng làm lại: “Kỳ kèo với nhau để làm gì?” Nổi bật

Ông Đặng Thành Tâm kể chuyện 60 tuổi vẫn đi học tại Harvard, Stanford vì bị sợ tụt hậu…mong muốn ngày nào đó có thể cử cùng lúc 10 robot Đặng Thành Tâm đi họp thay mình

Ông Đặng Thành Tâm kể chuyện 60 tuổi vẫn đi học tại Harvard, Stanford vì bị sợ tụt hậu…mong muốn ngày nào đó có thể cử cùng lúc 10 robot Đặng Thành Tâm đi họp thay mình Nổi bật

The An Group ra mắt The An Second Home và công bố dòng suite thời hạn 5 năm tại hai dự án

The An Group ra mắt The An Second Home và công bố dòng suite thời hạn 5 năm tại hai dự án

17:30 , 21/09/2026
Hà Nội sắp mở bán khu nhà ở xã hội hơn 600 căn, giá từ 23,9 triệu đồng/m2

Hà Nội sắp mở bán khu nhà ở xã hội hơn 600 căn, giá từ 23,9 triệu đồng/m2

16:56 , 21/09/2026
Thái Nguyên: Giải bài toán vướng mắc mặt bằng tại dự án hơn 1.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Giải bài toán vướng mắc mặt bằng tại dự án hơn 1.500 tỷ đồng

16:27 , 21/09/2026
Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư Khu nhà ở An Gia 126 tỷ đồng

Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư Khu nhà ở An Gia 126 tỷ đồng

16:15 , 21/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên