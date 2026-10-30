Tạm giữ hình sự Bùi Văn Hà SN 1997 để điều tra về số tài sản trị giá 15 triệu đồng

Ngày 29/10, Công an TP Bắc Ninh thông tin, qua công tác tiếp nhận tin báo, xác minh và điều tra, Công an phường Tiền Phong, đã xác định Bùi Văn Hà, sinh năm 1997, trú tại xóm Tuân Đạo, xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ, là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH Công nghệ Hengxin Việt Nam.

Trước đó, ngày 25/10/2026, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận đơn trình báo của nhân viên hành chính nhân sự - đại diện Công ty TNHH Công nghệ Hengxin Việt Nam, có trụ sở tại Cụm công nghiệp Nội Hoàng, tổ dân phố Nội Hoàng 1, phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh, về việc công ty bị mất trộm tài sản.

Theo nội dung trình báo, khoảng 8 giờ ngày 09/10, khi nhân viên hành chính cùng một số đồng nghiệp đến văn phòng sản xuất tại tầng 1 của công ty để làm việc thì phát hiện bị kẻ gian trộm cắp 01 bộ máy tính để bàn, trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tiền Phong đã tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định Bùi Văn Hà là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.

Đối tượng Bùi Văn Hà tại hiện trường (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Hà đã thành khẩn khai báo về hành vi trộm cắp tài sản của mình và tự nguyện viết đơn xin đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong quá trình xác minh, cơ quan Công an đã tạm giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan, gồm: 01 xe mô tô nhãn hiệu DETECH màu nâu, không có biển kiểm soát, không có yếm, đã qua sử dụng; 01 mũ vải màu đen, loại mũ lưỡi trai, phía trước có in lô-gô thương hiệu ICON; 01 áo khoác ngoài màu đen, 01 quần dài bò màu đen và 01 đôi dép xốp màu xanh, tất cả đều đã qua sử dụng.

Ngoài ra, kết quả test nhanh ma túy bằng que thử nước tiểu đối với Bùi Văn Hà, cho kết quả dương tính với các chất ma túy MET, AMP và OPI.

Căn cứ kết quả xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hà về hành vi "Trộm cắp tài sản" để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ tài sản; quản lý chặt chẽ khu vực làm việc, kho chứa và các thiết bị có giá trị; đồng thời tăng cường hệ thống camera giám sát, kiểm soát người ra vào và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.