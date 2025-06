Tạm giữ hình sự huấn luyện viên thể hình Bùi Lam Anh

Ngày 01/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Lam Anh (SN 2002; HKTT: thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; là huấn luyện viên thể hình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Bùi Lam Anh

Trước đó, tối ngày 31/5/2025, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại tuyến đường thuộc thôn Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên đối tượng không chấp hành hiệu lệnh và lao thẳng xe vượt qua Tổ công tác. Đi qua được khoảng 10m thì đối tượng dừng xe, đi bộ đến gần Thượng úy Lê Duy Khánh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9, người vừa ra hiệu lệnh dừng xe.

Lúc này, đối tượng chửi bới rồi bất ngờ áp sát, quật đồng chí Khánh ngã xuống đường rồi lên xe bỏ chạy. Đồng chí Khánh bị thương, chảy máu vùng đầu và được Tổ công tác đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an xã Song Phượng khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng gây ra vụ việc là Bùi Lam Anh (có lai lịch nêu trên). Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.