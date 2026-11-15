Tạm giữ hình sự Huỳnh Phú Tân SN 1985

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết mới đây đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Phú Tân (sinh năm 1985, nơi thường trú ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười) để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 10 phút, ngày 11/11/2026, Huỳnh Phú Tân tổ chức nhậu và hát karaoke tại nhà với âm lượng lớn vào giờ nghỉ trưa.

Nhận được thông tin, Công an xã Tháp Mười phân công tổ công tác đến nhà Tân để nhắc nhở.

Khi tổ công tác vừa đến trước cửa nhà thì Tân không hợp tác, sử dụng micro đánh vào vùng đầu và mặt ông ông Lê Văn Bé Chính, sinh năm 1970, là tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ấp Mỹ An 4 gây thương tích.

Hình ảnh đối tượng Huỳnh Phú Tân - Ảnh: Công an Đồng Tháp Hình ảnh đối tượng Huỳnh Phú Tân - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Tân để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ngưỡng tiếng ồn cho phép, hát karaoke văn minh, điều chỉnh âm lượng phù hợp, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của các hộ dân xung quanh, nhất là vào giờ nghỉ trưa và ban đêm.

Bên cạnh đó, người dân cần giữ bình tĩnh, khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và hợp tác, trao đổi trên tinh thần tôn trọng, không nên xúc phạm, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Mọi hành vi “Chống người thi hành công vụ” sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.