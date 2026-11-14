Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

| | Xã hội

Thủ tướng vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Lê Hà Luân.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2221/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Lê Hà Luân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 3/11, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Lê Hà Luân giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Lê Hà Luân (thứ 4 từ trái sang).

Theo quyết định phân công nhiệm vụ của Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp, tân Phó Chủ tịch Lê Hà Luân sẽ thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực xây dựng, giao thông và du lịch.

Trong nhóm nhiệm vụ hạ tầng và quy hoạch, ông Luân chịu trách nhiệm chỉ đạo phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, vận tải và logistics; lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, nông thôn; phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị cũng như tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục xây dựng. Đối với các dự án xây dựng, giao thông sử dụng vốn đầu tư công, ông Luân trực tiếp đôn đốc tiến độ và quản lý chất lượng công trình.

Ở mảng du lịch, ông Luân chỉ đạo việc phát triển hạ tầng, sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và xúc tiến thu hút đầu tư; Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương.

Về công tác quản lý ngành, ông Luân trực tiếp chỉ đạo toàn diện hoạt động của Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với lĩnh vực du lịch).

Ông Luân được phân công phụ trách trực tiếp 5 xã gồm: Mỹ Đức Tây, Mỹ Tịnh An, Đốc Binh Kiều, Hòa Long, Bình Phú; chỉ đạo thực hiện Dự án Ngọt hóa Gò Công.

Theo Hòa Hội

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang sử dụng điện, nước trên toàn quốc chú ý quy định mới nhất vừa thông qua

Tất cả người dân đang sử dụng điện, nước trên toàn quốc chú ý quy định mới nhất vừa thông qua Nổi bật

Chân dung Tấn Bo, Hoàng Mèo vừa bị bắt

Chân dung Tấn Bo, Hoàng Mèo vừa bị bắt Nổi bật

Chặn ô tô kiểm tra lúc nửa đêm, công an khởi tố Đoàn Mạnh Duy SN 2003

Chặn ô tô kiểm tra lúc nửa đêm, công an khởi tố Đoàn Mạnh Duy SN 2003

13:02 , 14/11/2026
Bầu trời Hà Nội mờ mịt do ô nhiễm trầm trọng

Bầu trời Hà Nội mờ mịt do ô nhiễm trầm trọng

11:13 , 14/11/2026
Công an kiểm tra 513 cán bộ, công nhân tại công ty, xí nghiệp

Công an kiểm tra 513 cán bộ, công nhân tại công ty, xí nghiệp

09:39 , 14/11/2026
Công nghệ nào đang được dùng để tìm máy bay MH370?

Công nghệ nào đang được dùng để tìm máy bay MH370?

09:36 , 14/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên