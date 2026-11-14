Công an kiểm tra 513 cán bộ, công nhân tại công ty, xí nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 3181/KH-CAT-PC04 ngày 04/9/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về cao điểm tổng rà soát, phát hiện đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn, thực hiện chuyển hoá địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý và xây dựng, giữ vững địa bàn không ma tuý. Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, bảo đảm ANTT và xây dựng môi trường lao động an toàn, Công an xã Phù Mỹ Nam đã triển khai kiểm tra ma túy trong cơ thể đối với diện đối tượng công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn xã.

Ảnh: CA Gia Lai

Ảnh: CA Gia Lai

Căn cứ kế hoạch của Công an tỉnh, Công an xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 981/KH-CAT-PCTP ngày 23/10/2026 thực hiện công tác test ma tuý đối với cán bộ, công nhân tại các công ty, xí nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn xã.

Qua hơn 01 tuần triển khai thực hiện Kế hoạch, Công an xã đã tiến hành kiểm tra ma túy đối 513 cán bộ, công nhân đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Kết quả kiểm tra (bằng hình thức que test nhanh) chưa phát hiện trường hợp dương tính với chất ma tuý trong cơ thể.

Thông qua công tác test ma tuý, Công an xã lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở, răn đe đến cán bộ, công nhân các công ty và Nhân dân trên địa bàn về tác hại, mối hiểm hoạ của ma tuý đối với đời sống xã hội cũng như quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030, xác định đây là hoạt động thường xuyên của Công an xã nhằm mục tiêu phấn đấu xây dựng xã Phù Mỹ Nam không ma tuý vào năm 2026 và giữ vững địa bàn không ma túy trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh công tác test nhanh ma tuý đối với cán bộ, công nhân đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, trong tháng 10/2026, Công an xã cũng đã phân công cán bộ, tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống ma tuý tại 02 phân hiệu của Trường Trung học cơ sở Phù Mỹ Nam với hơn 1.200 học sinh và hơn 50 cán bộ, giáo viên tham dự.

Qua đó nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh về tác hại của ma tuý đối với môi trường giáo dục cũng như trong đời sống xã hội, cách nhận biết một số loại ma tuý phổ biến và cách phòng tránh ma tuý.Ma tuý là mối hiểm hoạ đối với toàn thể nhân loại, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, làm phát sinh nhiều loại tội phạm như trộm cắp, giết người, cướp tài sản… làm cuộc sống của nhiều gia đình xáo trộn, lầm vào cảnh khó khăn, khốn đốn. Bản thân người sử dụng ma túy không những ảnh hưởng đến sức khỏe của chính họ mà còn để lại gánh nặng cho gia đình, hệ lụy xấu cho xã hội. Do đó, đề nghị mọi người dân hãy lánh xa với ma túy và tích cực tham gia tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện, tố giác với cơ quan Công an đối với mọi hành vi vi phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn xã.

Theo Cổng TTĐT CA Gia Lai