Tạm giữ hình sự Phạm Thị Liên - nữ quái 73 tuổi với 7 tiền án

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị Liên (SN 1952; HKTT: Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, chiều ngày 19/6/2025, Liên vào Bệnh viện phụ Sản Trung ương (ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) với mục đích tìm người đi khám bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến khoảng 19h cùng ngày, Liên phát hiện chị T (SN: 1984, trú tại tỉnh Bắc Kạn) và con là cháu N (SN; 2010) đang ngồi đợi chờ khám bệnh.

Đối tượng tiếp cận mẹ con chị T và nói có quen nhân viên của bệnh viện và nhận giúp làm thủ tục nhập viện. Khi chị T đồng ý thì đối tượng bảo đưa 5 triệu để làm thủ tục tạm ứng nhập viện. Sau khi nhận tiền xong thì Liên đã không làm thủ tục cho chị T mà ra bắt xe ôm bỏ đi.

Phạm Thị Liên tại cơ quan công an - Ảnh: CA Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phối hợp Công an phường Hàng Bông khẩn trương xác minh sự việc. Đến ngày 25/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hàng Bông đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Liên. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Theo hồ sơ, Liên đã có 07 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.