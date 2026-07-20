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Tạm giữ kẻ côn đồ dùng tuýp sắt đánh người rồi hỏi 'mày biết bố mày là thằng nào?'

| | Xã hội

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự gã côn đồ dùng tuýp sắt đánh người và hỏi “mày biết bố mày là thằng nào?” gây xôn xao dư luận.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin liên quan vụ việc gây mất an ninh, trật tự xảy ra tại khu vực Quốc lộ 18A, gần cổng Trường liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Sỹ Tuyên (sinh năm 1993) để điều tra về hành vi “ Gây rối trật tự công cộng ” theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Sỹ Tuyên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm thanh sắt đuổi đánh người khác tại khu vực Quốc lộ 18A, gần cổng Trường liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, do mâu thuẫn trong hoạt động thu mua phế liệu, Nguyễn Sỹ Tuyên (sinh năm 1993, quê xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) nghi ngờ anh H.V.O. (sinh năm 1989, trú tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) thu mua phế liệu tại khu vực mình thường hoạt động nên đã lái ô tô tải biển kiểm soát 14C-343.43 chặn đầu xe của anh H.V.O. để “nói chuyện”.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Nguyễn Sỹ Tuyên lấy một thanh sắt dài khoảng 90 cm trên xe tải, đuổi theo anh H.V.O. khoảng 10 mét rồi dùng thanh sắt đánh một nhát vào vùng mạn sườn bên trái của nạn nhân. Hành vi manh động của Tuyên chỉ dừng lại khi được những người có mặt kịp thời can ngăn.

Cơ quan công an xác định việc sử dụng hung khí đuổi đánh người giữa khu vực đông dân cư, gần trường học đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa phương và gây tâm lý hoang mang trong quần chúng Nhân dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Sỹ Tuyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Thắng/VTC News

VTC News

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