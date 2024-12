Tạm ngừng giao dịch với người phụ nữ yêu cầu chuyển 230 triệu, nhân viên ngân hàng Vietcombank nhận được thư cảm ơn

Ngày 6/12, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết đã vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc giả danh Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân.

Theo đó, vào chiều 5/12, Công an phường Mỹ An nhận tin báo của Ngân hàng Vietcombank (chi nhánh số 153 Ngũ hành Sơn) về việc nghi ngờ một khách hàng đang giao dịch tại đây muốn chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Sau khi đến kiểm tra thực tế thì phát hiện bà M.T.H. (SN 1972, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đang chuyển tiền cho một người lạ mặt có tên Zalo là “Nguyễn Hữu Trung”. Người này tự xưng là cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng, yêu cầu bà H. chuyển số tiền 230 triệu đồng nếu không sẽ bị bắt giam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Mỹ An đã trấn an tinh thần, hướng dẫn và giải thích đối tượng xấu đang muốn lợi dụng bà H. để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, hướng dẫn bà H. thực hiện các bước xác minh, phối hợp với ngân hàng không tiến hành giao dịch. Sau khi đã hiểu ra mọi việc, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của Công an, bà H. đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an phường Mỹ An và Ngân hàng Vietcombank.

Thông qua vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, khi có người tự xưng là cán bộ của các cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân…) gọi điện thoại thông báo vụ việc liên quan đến bản thân và đề nghị cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền thanh toán chi phí…, người dân cần cảnh giác và trình báo ngay với cơ quan Công để được hướng dẫn phòng ngừa.

Người dân lưu ý, để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện, nhắn tin và yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.