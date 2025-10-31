Tâm Thần – Tâm Lý Nhi Khoa 315: "Hiểu con sớm – Trẻ phát triển toàn diện"

Sứ mệnh: "Hiểu con sớm – Trẻ phát triển toàn diện"

Thuộc Hệ Thống Y Tế 315, phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi Khoa 315 hoạt động với châm ngôn "Hiểu con sớm – Trẻ phát triển toàn diện", hướng đến mục tiêu giúp phụ huynh nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường ở trẻ, can thiệp đúng thời điểm và phương pháp.Thương hiệu quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tâm thần nhi, bác sĩ phát triển – thần kinh nhi và chuyên gia tâm lý lâm sàng được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Sự kết hợp giữa y học hiện đại và liệu pháp tâm lý khoa học mang đến hướng tiếp cận toàn diện, cá nhân hóa cho từng trẻ.

Các dịch vụ chuyên sâu tại phòng khám

Tâm Thần – Tâm Lý Nhi Khoa 315 cung cấp 5 nhóm dịch vụ trọng tâm, được triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế:

Tự kỷ (Rối loạn phổ tự kỷ – ASD): Đánh giá toàn diện và xây dựng chương trình can thiệp cá nhân giúp trẻ cải thiện khả năng giao tiếp, tương tác xã hội và hòa nhập.



Trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu niên: Phát hiện sớm, trị liệu tâm lý kết hợp hướng dẫn phụ huynh đồng hành cùng con vượt qua khủng hoảng cảm xúc.



Tăng động – Giảm chú ý (ADHD): Ứng dụng mô hình điều trị đa phương pháp, giúp trẻ kiểm soát hành vi, tăng khả năng tập trung và phát triển kỹ năng học tập – xã hội.



Chậm phát triển: Đánh giá, can thiệp đa lĩnh vực (ngôn ngữ, vận động, nhận thức) giúp trẻ bắt kịp tiến độ phát triển theo lứa tuổi.



Đánh giá phát triển toàn diện trẻ em: Sàng lọc, đo lường các chỉ số phát triển để phát hiện sớm rối loạn và giúp phụ huynh hiểu rõ tiềm năng, điểm mạnh của con.

Một trong những phương pháp đánh giá khả năng vận động

Phương pháp điều trị hiện đại – cá nhân hóa theo từng trẻ

Tại Tâm Lý – Tâm Thần Nhi Khoa 315, mỗi trẻ được xem là một cá thể riêng biệt. Các chương trình trị liệu được thiết kế cá nhân hóa, kết hợp tâm lý học hành vi, trị liệu ngôn ngữ, can thiệp cảm giác và trị liệu nhóm, nhằm giúp trẻ tiến bộ tự nhiên, bền vững.

Phòng khám cũng chú trọng đào tạo và tư vấn cho phụ huynh, giúp cha mẹ nắm rõ phương pháp hỗ trợ con tại nhà. Bởi lẽ, trong hành trình phục hồi và phát triển của trẻ, sự đồng hành của gia đình chính là yếu tố quan trọng nhất.

Phác đồ thăm khám phù hợp theo từng tình trạng của trẻ

Khác biệt từ chuyên môn – nhân văn từ cách tiếp cận

Không chỉ điều trị, Tâm Thần – Tâm Lý Nhi Khoa 315 còn hướng đến giáo dục cộng đồng về sức khỏe tâm thần nhi khoa, giúp phụ huynh hiểu rằng chăm sóc cảm xúc và hành vi cho con quan trọng không kém thể chất.

Mô hình hoạt động của phòng khám là sự giao thoa giữa khoa học, y học và tâm lý học nhân văn, tạo nên môi trường thăm khám an toàn, thân thiện – nơi trẻ được lắng nghe, thấu hiểu và phát triển đúng với bản thể của mình.

Ba mẹ đồng hành cùng con

Đồng hành cùng tương lai trẻ em Việt

Với triết lý hoạt động "Chữa lành bằng khoa học – Nuôi dưỡng bằng yêu thương", Tâm Thần – Tâm Lý Nhi Khoa 315 cam kết mang đến giải pháp toàn diện, giúp trẻ em Việt khỏe mạnh về thể chất – vững vàng về tinh thần – tự tin trong cuộc sống.

Thương hiệu đang từng bước mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt phát triển toàn diện, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng sống tích cực.

Phòng khám Tâm Thần - Tâm Lý Nhi Khoa 315

Phòng Khám Tâm Thần - Tâm Lý Nhi Khoa 315