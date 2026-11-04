Tân Á Đại Thành đầu tư 1.186 tỷ đồng vào trung tâm công nghệ cao

Sau 33 năm phát triển, Tân Á Đại Thành đã hình thành hệ sinh thái đa ngành với ba trụ cột Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản. Trong đó, sản xuất công nghiệp vẫn là năng lực cốt lõi, tạo nên dấu ấn của Tập đoàn từ những sản phẩm bồn nước đầu tiên đến danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng.

Không chỉ mở rộng quy mô nhà máy, doanh nghiệp chú trọng tổ chức sản xuất, chuẩn hóa quy trình kiểm soát chất lượng, đồng thời đầu tư máy móc, dây chuyền để từng bước làm chủ công nghệ. Đây là nền tảng giúp sản phẩm Tân Á Đại Thành cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu quốc tế. Dự án đầu tư mới tại Hưng Yên tiếp tục thể hiện định hướng phát triển công nghiệp theo chiều sâu, lấy công nghệ làm động lực gia tăng giá trị sản phẩm.

Công nghiệp và công nghệ cao hội tụ trong chuỗi giá trị liên hoàn

Điểm đáng chú ý của dự án là sự phối hợp giữa hai đơn vị chủ lực. Tổng Công ty Tân Á Đại Thành Công nghệ cao (T-Era) phụ trách nghiên cứu, phát triển và tích hợp công nghệ; Tổng Công ty Tân Á Đại Thành Công nghiệp và Công nghệ đảm nhiệm sản xuất, cung ứng và thương mại hóa.

Theo định hướng, kết quả nghiên cứu từ R&D sẽ được thử nghiệm, hoàn thiện nguyên mẫu và chuyển sang sản xuất ngay trong tổ hợp. Ngược lại, dữ liệu vận hành cùng phản hồi thị trường được đưa trở lại khâu nghiên cứu để cải tiến sản phẩm.

Mô hình liên hoàn này được kỳ vọng rút ngắn thời gian thương mại hóa, tăng khả năng chủ động về công nghệ và phát triển những giải pháp có tính kết nối, thay vì chỉ cung cấp từng sản phẩm riêng lẻ.

Trung tâm 1.186 tỷ đồng dự kiến có nhà máy hoạt động từ quý I/2028

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi động trong quý IV/2026 và đưa các nhà máy đầu tiên vào vận hành từ quý I/2028. Tổ hợp bao gồm trung tâm R&D, khu phát triển nguyên mẫu, các nhà máy sản xuất, khu nghiên cứu tự động hóa cùng hạ tầng kỹ thuật và logistics dùng chung.

Phối cảnh giai đoạn 1 Khu công nghiệp MEYINPARK Hưng Yên, nơi dự kiến triển khai trung tâm đầu tư 1.186 tỷ đồng.

Các công đoạn nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, kiểm soát chất lượng, đóng gói và cung ứng được kết nối trong chuỗi vận hành thống nhất. Nhà máy dự kiến ứng dụng tự động hóa và quản trị thông minh, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, vận hành và môi trường; qua đó nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

T-Era tập trung R&D, Tập đoàn dành 2% doanh thu cho công nghệ và chuyển đổi số

Trung tâm R&D dự kiến vận hành theo chu trình "Nghiên cứu - Nguyên mẫu - Nhà máy - Thị trường", ưu tiên công nghệ nước và môi trường, điện - điện tử, kết nối và điều khiển thông minh, robot và tự động hóa ứng dụng.

Từ thế mạnh thiết bị chứa và lọc nước, Tân Á Đại Thành định hướng phát triển giải pháp cấp nước, xử lý nước thải, tái sử dụng nước cho công trình, khu đô thị và khu công nghiệp. Những lĩnh vực được chú trọng khác gồm thiết bị điều hòa không khí, điện - điện tử thông minh, vật liệu và thiết bị công trình.

Mục tiêu là từng bước hình thành các bộ giải pháp tích hợp, gia tăng tiện nghi, tính kết nối và trải nghiệm sử dụng, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán.

Đáng chú ý, Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Chính đã đưa ra chủ trương dành 2% doanh thu của các tổng công ty thành viên cho công nghệ và chuyển đổi số. Nguồn lực này được định hướng tập trung nâng cao hiệu suất, tối ưu chi phí vận hành và thúc đẩy đổi mới công nghệ, hỗ trợ hoạt động R&D và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Chủ trương trên cho thấy định hướng đầu tư công nghệ không dừng ở việc trang bị dây chuyền sản xuất mà còn hướng tới phát triển năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Nguyễn Duy Chính - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành đưa ra chủ trương dành 2% doanh thu các tổng công ty thành viên cho công nghệ và chuyển đổi số.

MEYINPARK hướng tới hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất dài hạn

Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản được Tân Á Đại Thành xác định là ba trụ cột có quan hệ cộng hưởng. Trong đó, công nghiệp tạo nền tảng sản xuất, công nghệ cao thúc đẩy đổi mới, còn bất động sản mở rộng không gian ứng dụng sản phẩm và giải pháp trong nhà ở, công trình, đô thị.

Với kinh nghiệm vận hành hệ thống nhà máy, Tân Á Đại Thành đặt trọng tâm vào khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất dài hạn khi phát triển MEYINPARK: từ hạ tầng kỹ thuật, logistics đến điều kiện mở rộng quy mô và liên kết chuỗi cung ứng. Đây cũng là cơ sở để Trung tâm Nghiên cứu - Sản xuất - Cung ứng phát huy hiệu quả, góp phần phát triển hệ sinh thái sản phẩm, giải pháp theo định hướng "Tinh khiết - Thông minh - Bền vững".

Khu công nghiệp MEYINPARK Hưng Yên do Tân Á Đại Thành làm chủ đầu tư, có quy mô 198,39 ha và tổng mức đầu tư dự kiến 2.270 tỷ đồng. Dự án hướng tới mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, chú trọng hạ tầng đồng bộ, quản lý vận hành bằng công nghệ và phát triển xanh.

MEYINPARK dự kiến dành tối thiểu 30% quỹ đất cho các ngành công nghệ cao, hướng tới thu hút doanh nghiệp công nghệ, nhà sản xuất và dòng vốn FDI chất lượng cao.



