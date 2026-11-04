GWM Tank 300 'đạp' giá tại đại lý: Giảm sâu nhất 230 triệu đồng, thêm sức đấu Everest

Theo thông tin từ nhân viên bán hàng tại TP.HCM, GWM Tank 300 bản xăng cao cấp có giá niêm yết 1,469 tỷ đồng. Khách hàng được áp dụng chương trình hỗ trợ kinh doanh trị giá 230 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 1,239 tỷ đồng. Trong khi đó, bản xăng tiêu chuẩn được giảm từ 1,399 tỷ xuống còn 1,180 tỷ đồng.

GWM Tank 300 bản xăng đang được chào bán với giá từ 1,18 tỷ đồng tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Với phiên bản hybrid (HEV), mức giá được nhân viên bán hàng thông báo là 1,649 tỷ đồng. Trong khi, phiên bản cao hơn có giá 1,749 tỷ đồng. Như vậy, cả 2 bản HEV đều có mức giảm 50 triệu đồng so với giá niêm yết.

Cần lưu ý, đây là mức giá được nhân viên bán hàng của đại lý này cung cấp, không phải giá bán thống nhất trên toàn hệ thống đại lý. Giá thực tế có thể thay đổi tùy nơi bán, phiên bản, chính sách bán hàng và thời điểm giao dịch.

GWM Tank 300 có gì?

GWM Tank 300 là mẫu SUV có thiết kế vuông vức theo phong cách xe địa hình cổ điển. Xe sở hữu kích thước tổng thể khoảng 4.760 x 1.930 x 1.930 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng dạng tròn, lưới tản nhiệt lớn. Phía sau có cửa cốp mở ngang và lốp dự phòng đặt bên ngoài.

GWM Tank 300 có thiết kế SUV địa hình vuông vức với cụm đèn pha tròn và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Ảnh: Đại lý

Khác với phần lớn SUV đô thị sử dụng kết cấu khung gầm liền khối, Tank 300 sử dụng khung gầm rời (body-on-frame). Đây là cấu trúc thường xuất hiện trên các mẫu xe hướng đến khả năng vận hành địa hình. Xe có hệ dẫn động 4 bánh, kết hợp các trang bị hỗ trợ vượt địa hình như khóa vi sai và các chế độ vận hành chuyên biệt.

Ở phiên bản động cơ xăng, Tank 300 sử dụng máy tăng áp 2.0L. Trong khi đó, bản HEV kết hợp động cơ xăng tăng áp với mô-tơ điện, hướng đến việc cải thiện khả năng vận hành và hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

GWM Tank 300 bản xăng sử dụng động cơ tăng áp 2.0L, trong khi bản HEV kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện. Ảnh: Đại lý

Bên trong cabin, xe được trang bị cụm màn hình kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm, ghế bọc da và nhiều tiện nghi phục vụ hành khách. Các trang bị hỗ trợ lái và an toàn gồm camera quan sát toàn cảnh, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và hệ thống túi khí.

Khoang lái GWM Tank 300 trang bị màn hình kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm và ghế bọc da. Ảnh: Bảo Lâm

Với mức giá chào bán từ 1,18 tỷ đồng cho bản xăng, GWM Tank 300 đang có khoảng cách đáng kể so với giá niêm yết ban đầu. Tuy nhiên, mức giá thực tế dành cho từng khách hàng vẫn cần được xác nhận trực tiếp tại đại lý, đặc biệt về điều kiện áp dụng chương trình hỗ trợ và phiên bản xe.

Tank 300 bản nâng cấp đã ra mắt tại Trung Quốc

Bản nâng cấp giữa vòng đời của GWM Tank 300 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc từ tháng 7/2026. Mẫu SUV này được tinh chỉnh 553 chi tiết, thay đổi thiết kế nội, ngoại thất, đồng thời bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) có khả năng chạy thuần điện gần 200 km.

GWM Tank 300 bản nâng cấp giữa vòng đời. Ảnh: GMW

Tại thị trường Trung Quốc, xe có thêm biến thể Tank 300L với chiều dài cơ sở tăng lên 3.010 mm, thay vì 2.750 mm như bản hiện hành. Tuy nhiên, phiên bản đang được chào bán tại Việt Nam chưa phải bản nâng cấp mới này.