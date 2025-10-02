"Tân binh toàn năng" – Chưa lên sóng đã "hot": Một tư duy khác lạ trên thị trường

Theo thông báo từ VTV3, vào 20h ngày 4/10/2025, chương trình "Tân Binh Toàn Năng" (Show It All) sẽ phát sóng tập 1. Dù chưa ló dạng hoàn toàn nhưng chương trình này đã nổi lên như một cơn lốc đầy tham vọng của ngành giải trí Việt. 11 tân binh trẻ "lột xác" chỉ sau 100 ngày huấn luyện. 40 triệu lượt bình chọn. MV Show Me đạt 2 triệu view sau 48 giờ phát hành. Hệ thống social của Sony Music Entertainment - tập đoàn âm nhạc hàng đầu thế giới - đồng loạt gửi lời khen ngợi và thể hiện niềm tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một ngôi sao mới trên thị trường châu Á…

Tân Binh Toàn Năng lại… hot?

Nếu nhìn vào bảng thành tích kể trên và đặt trong bối cảnh chương trình… còn chưa chính thức lên sóng thì sẽ khó tìm được câu trả lời. Tại sao nhà sản xuất này dám chơi lớn khi thị trường đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt? Tại sao họ đặt cược vào những gương mặt trẻ mới toanh, thay vì tận dụng sẵn những nghệ sĩ đã thành danh? Tại sao YeaH1, cùng "Kim chủ Techcombank", dám "chịu chi" để mời những tên tuổi hàng đầu K-Pop sang Việt Nam huấn luyện? Tại sao khi chương trình chưa lên sóng quốc gia mà đã nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ thị trường quốc tế?

Những câu hỏi trên cho thấy tập đoàn này đang đi những bước đi quá táo bạo và khác thường, trên một thị trường tuy không còn cũ nhưng lại thiếu nhiều yếu tố mới. Vì thế, phải nhìn vào bức tranh tổng thể của YeaH1 trong suốt quá trình đầu tư và phát triển chương trình này thì mới thấy được mục tiêu của họ không đơn giản chỉ là một show giải trí.

Hãy cùng điểm qua một số thành tích của Tân Binh Toàn Năng để phần nào giải mã được chiến lược của Tập đoàn này.

Hình ảnh được quảng bá rộng khắp trên các kênh social của Sony Music châu Á

Ngay sau ngày họp báo, MV đầu tay của nhóm Tân Binh Thăng Cấp chính thức được quảng bá rầm rộ trên khắp các kênh social của Sony Music châu Á. Sony Music Philippines không giấu được sự phấn khích: "Một kỷ nguyên mới của thần tượng Việt Nam đang mở ra! Cùng chào đón Top 11 thực tập sinh Show It All Vietnam, được huấn luyện bởi Hyuk Shin - người đứng sau loạt hit của Justin Bieber, EXO và NCT!".

Trong khi đó, Sony Music Indonesia đưa ra thông điệp mạnh mẽ: "From Vietnam to the world! Vietnam x YeaH1 are ready to make history", nghĩa là "Từ Việt Nam vươn ra thế giới! Sony Music Việt Nam x YeaH1 sẵn sàng làm nên lịch sử".

Những lời giới thiệu tràn ngập hy vọng này cho thấy Sony Music đang thực sự quan tâm tới thị trường Việt Nam và kỳ vọng vào tương lai của những Tân Binh Toàn Năng trên thị trường quốc tế.

Rất nhiều khán giả bình luận rằng, "Tân Binh Toàn Năng" đúng là "ngậm thìa vàng", bởi nó nhận được sự hậu thuẫn quá "khủng" từ các ông lớn trên thị trường: từ ngân hàng Techcombank - nhà đồng đầu tư chiến lược, từ MangoPlus - nền tảng giải trí hiện đại châu Á, cho tới Sony Music Entertainment - một trong Big Four của ngành âm nhạc toàn cầu. Rõ ràng, với một sự đầu tư bài bản và chất lượng ngay từ khâu sản xuất cho tới khâu phân phối và phát hành quy mô quốc tế, chắc chắn 15 tập phát sóng sắp tới mới chỉ là khởi đầu. Tương tự như trước đó, chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" cũng ghi dấu lịch sử với biệt danh "mùa hè 2024 bất tận", bởi nó không chịu… dừng lại mà tiếp tục kéo dài tới 8 concert, 1 bộ phim điện ảnh, cùng hàng loạt sự kiện và hiệu ứng truyền thông rộng khắp.

MV ghi hình ở Thái Lan, đạt 2M views sau 48 giờ phát hành

Ngay từ khi ra mắt, với hình ảnh mãn nhãn, âm nhạc bắt tai, MV "Show Me" được đánh giá không hề thua kém các MV K-pop hay T-pop nhờ sự hợp tác chặt chẽ của ê-kíp Hàn Quốc, Việt Nam và đội ngũ sản xuất Directornet (Thái Lan). Directornet là đơn vị hàng đầu từng cộng tác với loạt nghệ sĩ nổi tiếng như BUS, Psychic Fever, 4EVE, PP Krit, F. Hero, và BamBam (Got7).

Show Me đã đạt 1,1 triệu lượt xem chỉ sau 12 giờ và nhanh chóng dẫn đầu thảo luận âm nhạc trên mạng xã hội. Chỉ trong vòng 48 giờ, MV này đã cán mốc 2 triệu view - một con số ấn tượng cho một nhóm nhạc mới được huấn luyện trong hơn 3 tháng.

Đội ngũ huấn luyện viên Hàn Quốc khủng

Tại Tân Binh Toàn Năng, các thí sinh được thử thách và rèn luyện theo mô hình đào tạo khắt khe chuẩn K-Pop với một đội ngũ huấn luyện viên Hàn Quốc "khủng", tiêu biểu là Giám đốc Đào tạo & Phát triển Hyuk Shin, cùng các chuyên gia hàng đầu về vocal, biểu diễn, dance…

Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao YeaH1 lại họn mô hình K-Pop để phát triển nhóm nhạc thần tượng đầu tiên của Việt Nam mà không phải mô hình Âu Mỹ hay một quốc gia châu Á khác? Thực tế, K-Pop không phải là một hiện tượng âm nhạc đơn thuần. Đó là thành quả của một chiến lược xuất sắc giữa việc kết nối văn hóa, kinh tế, công nghệ, giáo dục và thương hiệu quốc gia của Hàn Quốc. K-Pop đã tạo ra những đóng góp khổng lồ cho nền kinh tế Hàn Quốc như xuất khẩu hàng hoá (đồ điện tử, công nghệ...), xuất khẩu văn hóa (cultural export) cùng các sản phẩm như phim ảnh, thời trang, du lịch… K-Pop cũng là một công cụ ngoại giao mềm đắc lực, giúp Hàn Quốc mềm hoá hình ảnh quốc gia, gián tiếp tạo ra những thỏa thuận thương mại và đầu tư có lợi cho đất nước.

Việc nhà sản xuất YeaH1 lựa chọn mô hình Hàn Quốc cho thấy rõ định hướng phát triển của Tập đoàn này. Đó là chiến lược học hỏi kinh nghiệm từ những gã khổng lồ trong lĩnh vực văn hoá và kinh tế, từ đó nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực Việt Nam, để sớm đóng góp cho ngành công nghiệp giải trí Việt Nam theo như cách mà người Hàn Quốc đã làm được cho đất nước mình.

Lượng fan hùng hậu, ủng hộ thông qua voting ngay trong giai đoạn 100 ngày huấn luyện

Trong vòng 3 tháng kể từ khi được huấn luyện, các Tân Binh đã nhanh chóng khẳng định sức hút. Thông qua các đợt bình chọn ở Giai đoạn sống còn, các Tân Binh đã nhận được hàng triệu lượt bình chọn, đỉnh điểm là tại đêm chung kết với con số ấn tượng - gần 40 triệu lượt bình chọn được ghi nhận chỉ sau 72 giờ mở cổng.

Bên cạnh nhóm khán giả trẻ, Tân Binh Toàn Năng đang dần thu hút thêm những khán giả thế hệ lớn tuổi hơn. Nếu như trước đây, nhiều ông bà cha mẹ từng coi công việc của người nghệ sĩ rất tầm thường, thậm chí "xướng ca vô loài", thì nay, định kiến này đã bắt đầu thay đổi. Những Tân Binh trẻ đẹp, tài năng, dám dấn thân và không ngừng rèn luyện bản thân để trưởng thành hơn mỗi ngày chính là hình ảnh của một thế hệ trẻ năng động mới, xứng đáng được yêu mến và ủng hộ để có thể trở thành những thần tượng quốc dân trong tương lai.

Được hàng loạt kênh báo chí, truyền thông uy tín quảng bá với kỳ vọng sẽ làm nên những kỳ tích cho ngành công nghiệp giải trí Việt Nam

Trong nhiều tháng qua, hàng trăm bài báo đã viết về chương trình, với niềm tin và sự trông đợi rằng nhóm nhạc Việt sẽ bứt phá trong những cuộc đối đầu với các ban nhạc quốc tế.

"Tân Binh Toàn Năng" được dự đoán sẽ gây sốt trong thời gian tới, không chỉ trong giới trẻ mà ngay cả trong giới "phụ huynh" - những người sẽ ngắm nhìn thế hệ trẻ Việt Nam với những chân dung vừa đẹp vừa tài, có trình độ và tri thức, phẩm chất "xứng danh con nhà người ta", mở ra những hy vọng về một ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam xứng tầm với khu vực và toàn cầu.