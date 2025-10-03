Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Tấn công khủng bố" ở Anh, nhiều người thương vong

03-10-2025 - 00:30 AM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Anh cho biết họ đã bắn hạ nghi phạm trong vụ tấn công vào một giáo đường Do Thái ở phía Bắc Manchester.

Vụ việc đang được xem xét là hành động "khủng bố". Cảnh sát hạt Greater Manchester cho biết trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X rằng họ được gọi đến giáo đường Do Thái Heaton Park Hebrew Congregation ở Crumpsall khoảng 9 giờ 30 phút (giờ địa phương), ngay khi nhận tin báo một chiếc xe lao vào đám đông và một người đàn ông bị dao đâm.

"Tấn công khủng bố" ở Anh, nhiều người thương vong- Ảnh 1.

Cảnh sát được triển khai gần hiện trường. Ảnh: PA

Cảnh sát xác nhận hai người đã tử vong trong vụ tấn công và nghi phạm bị cảnh sát bắn.

Lực lượng chức năng chưa thể xác nhận liệu nghi phạm đã chết hay chưa "do các vấn đề an toàn liên quan đến các vật dụng đáng ngờ trên cơ thể người này". Đơn vị xử lý bom đã được gọi đến hiện trường.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người đang cầu nguyện tại giáo đường này. Họ được sơ tán sau khi tình hình an toàn.

"Tấn công khủng bố" ở Anh, nhiều người thương vong- Ảnh 2.

Nghi phạm được nhìn thấy trước khi bị cảnh sát bắn. Ảnh: Metro.co.uk

Cảnh sát cho biết 3 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Sau vụ việc, một quan chức Anh cho hay Thủ tướng Keir Starmer sẽ sớm rời khỏi hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị Châu Âu tại Copenhagen - Đan Mạch.

Phát biểu trước chuyến bay về nước, thủ tướng cho biết sẽ triển khai thêm cảnh sát tại các giáo đường Do Thái trên khắp nước Anh. Theo Al Jazeera, phản ứng của chính phủ Anh cho thấy đây là mối đe dọa đáng kể, một vụ khủng bố hoặc điều gì đó tương tự đe dọa đến cấu trúc cuộc sống và xã hội Anh. Có vẻ chính phủ Anh xem đây là vụ tấn công nghiêm trọng.

Trước đó, ông Starmer nói rằng vụ việc xảy ra vào đúng ngày Yom Kippur, ngày thiêng liêng nhất trong Do Thái giáo, khiến nó càng trở nên kinh hoàng hơn. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những gia đình nạn nhân. Vua Charles III cũng cho biết ông vô cùng sốc và buồn khi nghe tin về vụ tấn công.

Theo Xuân Mai

Người lao động

Từ Khóa:
Anh, Khủng bố

