Tận hưởng phong cách sống Dolce Far Niente nơi tổ hợp Newtown Diamond tại Đà Nẵng

Dolce Far Niente - hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống nơi trái tim đô thị nhộn nhịp

Khoảng thời gian nghỉ trưa là một phần của phong cách sống "Dolce Far Niente" lâu đời trong văn hóa của người Ý. Đây là lúc người dân của các khu phố sầm uất gác lại công việc để tận hưởng phút giây yên tĩnh, ra ngoài ăn trưa với bạn bè, đi dạo, hay đơn giản là chợp mắt. Nhờ vậy, người Ý cũng như cư dân vùng Địa Trung Hải có thể tái tạo sức lực và nuôi dưỡng tinh thần, duy trì sự sáng tạo và sức khỏe dài lâu.

Cốt lõi của phong cách Dolce Far Niente là đề cao sự cân bằng hoàn hảo về mọi mặt, là hưởng thụ một cách trọn vẹn, không vướng bận, không âu lo ngay cả giữa phố thị tấp nập, phồn hoa. Phong cách sống này đã trở thành nguồn cảm hứng cho tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond bên bờ biển của thành phố đáng sống Đà Nẵng.

Với vị trí trung tâm đại lộ Trường Sa - tuyến đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond được xem như trái tim giữa miền di sản khi thuận tiện di chuyển tới cả trung tâm thành phố Đà Nẵng sôi động, hiện đại lẫn di sản thế giới phố cổ Hội An.

Cư dân cũng có thể tận hưởng bãi biển Mỹ Khê, bãi biển nằm trong Top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á hay những tiện nghi đẳng cấp xung quanh tổ hợp với chỉ vài phút đi bộ như tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Sheraton Grand Danang Resort hay sân gôn Legend Danang Golf Resort nằm trong top 100 sân gôn tốt nhất thế giới.

Một bước ra ngoài là đô thị náo nhiệt, nhưng bước vào trong tổ hợp, các chủ nhân căn hộ tại Newtown Diamond sẽ được tận hưởng cuộc sống trọn vẹn giữa thiên nhiên an nhiên tại chính tổ ấm của mình.

Với 4 mặt tiền trọn vẹn và vị trí "kế lộ, kề giang, hướng hải" đắt giá, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond sở hữu khả năng đón gió trời và ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn xa nhất và trọn vẹn nhất để tận hưởng toàn bộ màu xanh của biển, của trời, của sân gôn…. với thiết kế căn hộ thông minh, linh hoạt cùng hệ cửa kính chạm trần cao cấp.

Thiết kế căn hộ sang trọng, tinh tế giúp tối đa điểm chạm với thiên nhiên.

Lấy phong cách sống Dolce Far Niente làm kim chỉ nam, bên trong tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond là hàng loạt các tiện nghi đẳng cấp để các chủ nhân căn hộ có thể thư giãn tại các khu vườn trên cao xanh mướt, đọc sách, ngắm biển và nhâm nhi cà phê ở skybar, tản bộ trên những lối đi đầy màu xanh, chơi thể thao, tập gym, yoga… trong một không gian mở, tràn ngập hơi thở của thiên nhiên nơi miền biển, giúp nuôi dưỡng cả về "thân, tâm, và trí", đem lại sự cân bằng dài lâu, từ đó góp phần nâng tầm chuẩn sống của các chủ nhân căn hộ.

Những tiện ích đẳng cấp để các chủ nhân căn hộ trải nghiệm phong cách cuộc sống cân bằng và thảnh thơi chuẩn Dolce Far Niente

Dolce Far Niente - hưởng thụ trọn vẹn những giá trị căn bản và bền vững nhất

Bên cạnh môi trường sống lý tưởng cho cả thể chất và tinh thần, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond còn mang lại cho các chủ nhân căn hộ những giá trị căn bản và bền vững nhất. Đó là pháp lý đảm bảo và tiềm năng sinh lời trong tương lai.

Tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond có những giá trị căn bản và bền vững nhất

Việc gần đây tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond được cấp phép mua bán, cho thuê đối với người nước ngoài là một lời khẳng định mạnh mẽ về tính pháp lý vững vàng để các chủ nhân căn hộ hưởng thụ trọn vẹn cảm giác an yên với quyết định của mình dù là mua để ở hay mua để đầu tư cho tương lai khi thành phố biển Đà Nẵng đang được đầu tư đồng bộ, sẵn sàng cho một giai đoạn tăng trưởng mới.

Có thể nói, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond (dự án Khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town) là lựa chọn lý tưởng để các chủ nhân căn hộ hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống cân bằng hoàn hảo giữa tận hưởng hiện tại và sinh lời trong tương lai, giữa thiên nhiên an yên và tiện nghi đẳng cấp, giữa giao thương sầm uất và phú quý thảnh thơi… một lựa chọn mang tới sự hoàn mỹ theo triết lý sống Dolce Far Niente.

Vào 14:00 ngày 22/03/2025 tại Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center, Đường Trường Sa, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng sẽ diễn ra "Lễ giới thiệu bộ sưu tập dinh thự mặt biển duy nhất tại Đà Nẵng".

