Tận thấy công trình hồ chống ngập rộng 12 ha ở Hà Nội

23-03-2026 - 20:14 PM | Bất động sản

Để chứa nước mưa và chống ngập cho khu vực phía Tây Hà Nội, hiện công trình hồ nhân tạo Mễ Trì với diện tích lòng hồ rộng khoảng 12 ha đang được cho phép đào theo "lệnh" khẩn cấp. Công trường dự án đang được thi công ngày đêm, thậm chí xuyên trưa để kịp hoàn thành vào 30/4.

Từ một bãi đất trống nằm chờ dự án, hiện toàn bộ khu đất tại ngã ba đường Tố Hữu - Trung Thư đang được đào thành một hồ điều hòa rộng 12 ha.

Công trình Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì nằm trên địa bàn phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Đây là một trong số các công trình "khẩn cấp" được UBND TP Hà Nội phê duyệt, vì vậy tại hiện trường nhiều mũi thi công (khoan, đào, san ủi mặt bằng...) cùng thực hiện xuyên ngày đêm.

Ghi nhận của PV vào thời điểm giữa trưa 23/3 (12h30), công nhân và máy móc vẫn không ngừng nghỉ, đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục múc đất, đào lòng hồ.

Để chủ động thi công và không mất thời gian kéo điện lưới, nhiều nhà thầu đã tự huy động máy phát điện phục vụ thi công dự án.

Ngày 23/3 Ban QLDA đầu tư công trình hạ tầng và kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, để đào lòng hồ rộng 12 ha, công trình phải đào bốc khỏi hiện trường 600.000 m3 đất, đến nay sau hơn một tháng thi công nhà thầu đã đào bốc được trên 81.000 m3.

Do nhiều đoạn đã đào sâu, nhà thầu đã phải tạo các đường tạm ở lòng hồ để xe tải chở bùn đất di chuyển.

Một phần lòng hồ phía đường Tố Hữu đã được đào sâu vài mét so với cốt nền đường.

Toàn cảnh công trường đào hồ điều hòa đầu mối Mễ Trì đang được công nhân và máy móc thi công nhộn nhịp.

Công trình Hồ đầu mối Mễ Trì (còn gọi là hồ Đồng Bông 2) nằm trên phường Đại Mỗ. Công trình được khởi công tháng 1/2026 (trước Tết Nguyên đán) và thi công theo lệnh khẩn cấp của UBND thành phố Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng và có thời gian hoàn thành hồ chứa nước, hạng mục cống điều tiết… trước 30/4, hoàn thành tổng thể dự án vào 30/6/2025.

Dự án có danh mục đầu tư: Xây dựng lòng hồ chứa nước khoảng 12 ha, Kè bao quanh hồ chiều dài khoảng 1.950 m, Xây dựng cống điều tiết bằng bê tông cốt thép đúc sẵn để kết nối với kênh Đồng Bông….

Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư công trình hạ tầng và kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

Nhà đầu tư cần thoát hàng đang gia tăng, xuất hiện mức cắt lỗ khoảng 100-300 triệu đồng/sản phẩm

TS. Vũ Đình Ánh: Tỷ trọng BĐS có thể chiếm tới 30% nền kinh tế, cần chấm dứt cách nhìn "tài sản chết" và phân biệt đối xử tín dụng

Hà Nội sẽ có thêm khu đô thị 3.000 tỷ đồng cạnh siêu dự án Olympic của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án giao thông nghìn tỷ khắp Việt Nam, nối từ bầu trời đến mặt đất

Grand M trở thành tổng đại lý phân phối The Rey Edition

Tòa căn hộ cao cấp Greenluxy Home giữa thủ phủ Tây Đô sẵn sàng ký hợp đồng mua bán

