Tận thấy dự án trị giá 1.400 tỷ đồng ở Bắc Giang có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An

Vào ngày 15/4, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Đồng thời, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An cùng nhiều cán bộ tỉnh Bắc Giang có liên quan.