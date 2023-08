Tận thấy phiên chợ tiền tỷ của các 'đại gia'

"Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 5 là một sự kiện quan trọng để truyền tải các thông điệp của Sâm Ngọc Linh đến với mọi miền đất nước và trên thế giới, phấn đấu xây dựng huyện Nam Trà My trở thành vùng dược liệu trọng điểm của quốc gia. Sâm Ngọc Linh và dược liệu miền núi Nam Trà My sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái" - ông Lê Thanh Hưng, Bí thư huyện ủy Nam Trà My nói.