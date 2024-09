Tăng cường ứng dụng Drone trong nông nghiệp

Giải pháp công nghệ này giúp tiết kiệm chi phí đầu vào, giảm các tác động tiêu cực từ quá trình canh tác tới sức khoẻ con người và môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng nông sản cho tiêu dùng và xuất khẩu.

Khi so sánh với phương pháp phun thủ công (bằng bình đeo vai), phun thuốc bằng Drone giúp giảm tới hơn 90% lượng nước sử dụng, giảm chi phí khoảng 50% trong khi vẫn đảm bảo hiệu lực phòng trừ tương đương (thậm chí cao hơn) và tốc độ phun nhanh hơn 30 lần . Mức độ an toàn cho người vận hành và nhu cầu về nhân công được cải thiện đáng kể.

Hiện nay, Drone được ứng dụng trong nông nghiệp tại nhiều nước trên thế giới, một số ứng dụng phổ biến bao gồm lập bản đồ, kiểm tra và theo dõi mùa vụ, phun thuốc BVTV, giám sát tưới tiêu và chăn thả gia súc.

Mới đây, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã phối hợp cùng với Hiệp hội CropLife Việt Nam và Công ty Cổ phần thiết bị bay AgriDrone Việt Nam đã tổ chức khoá tập huấn Vận hành phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) cho cán bộ khảo nghiệm thuốc BVTV trong nước.

Đây là chương trình tập huấn và cấp chứng nhận chính thức được tổ chức lần đầu tiên dành cho các cán bộ thực hiện khảo nghiệm thuốc BVTV với mục tiêu cập nhật quy định mới về khảo nghiệm thuốc BVTV bằng Drone, cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của các thiết bị bay trong canh tác nông nghiệp, đồng thời hướng dẫn vận hành thiết bị bay để phun thuốc BVTV trong thực tế.

Trong hai ngày 26 và 27/9, hơn 30 cán bộ khảo nghiệm thuốc từ 14 tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm trên cả nước đã tham gia khoá tập huấn. Các cán bộ được tập huấn về lý thuyết (các nguyên lý vận hành của các thiết bị Drone phổ biến và các hướng dẫn về an toàn khi phun thuốc BVTV bằng Drone) và thực hành điều khiển thiết bị bay theo sơ đồ bố trí khảo nghiệm tại ruộng lúa thuộc xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Khoá tập huấn này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác Khung Quản lý thuốc BVTV Bền vững (SPMF) năm đầu tiên giữa Cục BVTV và Hiệp hội CropLife Việt Nam, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong canh tác nông nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc khoá tập huấn, Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục BVTV (Bộ NN&PTNT), nhấn mạnh: “Ứng dụng của Drone ngày càng trở nên phổ biến trong ngành nông nghiệp, nhờ những ưu điểm của công nghệ về hiệu quả kinh tế, tác động tới môi trường và trên hết là bảo vệ sức khỏe cho nông dân. Khoá tập huấn do Cục phối hợp tổ chức với CropLife Việt Nam và AgriDrone không chỉ giúp tăng cường hiểu biết cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật về vận hành Drone một cách hiệu quả, mà còn tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác công - tư trong việc chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hành động nhằm theo đuổi các cam kết về phát triển bền vững và ứng dụng các giải pháp thông minh trong nông nghiệp.”

Đầu năm 2023, Cục BVTV đã công bố ban hành Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 830:2022/BVTV về “Khảo nghiệm trên đồng ruộng thuốc BVTV phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng bằng Drone”. Đây được coi là cơ sở pháp lý và kỹ thuật quan trọng cho các tổ chức thực hiện khảo nghiệm phát triển quy trình và sử dụng Drone để phun thuốc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy cho việc nhân rộng áp dụng các công nghệ phun thuốc mới tại Việt Nam.

Từ đó, việc sử dụng thuốc BVTV được nâng cao hiệu quả, an toàn cho người nông dân, gia tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Chương trình tập huấn lần này là hoạt động hợp tác tiếp theo giữa Cục BVTV, CropLife Việt Nam cùng các đối tác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ được cấp chứng nhận về vận hành phun thuốc bằng thiết bị Drone để từ đó phổ biến công nghệ này cho người nông dân cũng như tạo tiền đề để hoàn thiện các quy trình vận hành Drone chuẩn trong phun thuốc BVTV trong thời gian tới.

Theo ông Đặng Văn Bảo - Chủ tịch CropLife Việt Nam: “Drone không chỉ là một bước tiến về mặt công nghệ giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguyên liệu đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn là giải pháp giúp nông dân chuyển đổi dần sang thói quen và phương thức canh tác thông minh, bền vững hơn – phù hợp với định hướng hiện tại về thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp & PTNT. Cũng giống mọi công cụ và giải pháp nông nghiệp khác, việc sử dụng Drone đều cần tuân theo các quy định về sử dụng thuốc BVTV hiện hành cũng như quy chuẩn về an toàn nhất định. Với hoạt động tập huấn lần này cùng những hoạt động trong thời gian tới, CropLife Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Cục BVTV và các đối tác để xây dựng các hướng dẫn vận hành chuẩn và kiện toàn quy trình đăng ký để phát huy được hiệu quả và lợi ích cao nhất của công nghệ này cho nông dân.”

Ông Mai Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thiết bị bay AgriDrone Việt Nam chia sẻ: “Ứng dụng Drone trong nông nghiệp là một tiến bộ công nghệ mang lại nhiều lợi ích cho nền nông nghiệp quốc gia, giúp nâng cao chất lượng nông sản và cải thiện thu nhập cho bà con nông dân. Điểm cốt lõi để tận dụng hiệu quả cải tiến công nghệ này là sự hợp tác. Yếu tố thúc đẩy việc ứng dụng Drone để phun thuốc BVTV tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước đến từ sự quan tâm, tham gia tích cực, đầu tư và hợp tác giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp để tăng cường cải cách toàn diện, tối ưu hoá năng suất và đảm bảo an toàn cho nông dân, hướng tới nền nông nghiệp thông minh và bền vững.”

Tại sự kiện, Cục BVTV và CropLife Việt Nam cũng công bố tài liệu kỹ thuật về Hướng dẫn an toàn khi phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái do hai bên phối hợp triển khai nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các nguyên tắc và lưu ý an toàn khi áp dụng Drone để phun thuốc BVTV.