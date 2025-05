Vụ bé gái bị tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Mẹ ruột đề nghị hoãn buổi làm việc với công an

Ngày 4-5, Công an xã Trà Côn (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) gửi giấy mời bà N.T.H (mẹ ruột cháu N.N.B.Tr) lúc 14 giờ cùng ngày đến Công an xã Trà Côn để cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long trao đổi một số việc.

Mẹ ruột cháu Tr. trao đổi với phóng viên về vụ tai nạn của con gái

Tuy nhiên, người thân của bà H. cho biết cùng ngày bà lên xã để nộp đơn hoãn buổi làm việc nói trên.

Nguyên nhân là vì luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà không kịp sắp xếp về tham dự buổi làm việc. "Đề nghị công an gửi thông báo sớm để chúng tôi đủ thời gian sắp xếp tham dự" – bà H. nêu trong đơn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 4-9-2024, ông N.V.B T. (32 tuổi; ngụ Trà Vinh) điều khiển xe ô tô tải lưu thông xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và va chạm với cháu N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm cháu Tr. tử vong. Tuy nhiên, Công an Trà Ôn không khởi tố vụ án.

Ngày 28-4, cha của Tr. là ông N.V.P dùng súng bắn ông T. sau đó ông P. tự sát. Còn ông T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Sau vụ việc, Bộ Công an đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ tai nạn; hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH của Công an huyện Trà Ôn. Đồng thời, khởi tố vụ án "Giết người" liên quan đến vụ ông P. nổ súng.

Tiếp đó, sau khi kiểm tra hồ sơ, tài liệu, VKSND Tối cao nhận thấy nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nói trên là do tài xế T. điều khiển ôtô tải tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều.

Vi phạm của tài xế T. được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Cùng với đó, tài xế Trung có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngày 3-5, VKSND tỉnh Vĩnh Long đã hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH. Song song đó, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, điều tra viên giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ tai nạn làm bé gái tử vong.