Bãi biển bị bão phá tan hoang nay đẹp không tưởng, đông nghịt du khách

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, dọc hai bãi biển Thuận An và Phú Thuận luôn chật kín người dân, du khách tìm về tắm biển, ngắm cảnh, nghỉ dưỡng và thưởng thức những món hải sản tươi ngon từ sáng đến chiều tối.

Nắng đầu hè nhuộm vàng bãi cát. Làn nước biển trong xanh vỗ về theo từng con sóng. Sự đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng của du khách nơi hàng quán ven bờ biển Thuận An - Phú Thuận dường như đã xóa nhòa ký ức về một mùa mưa bão khốc liệt từng gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng, cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ ẩm thực tại đây.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2024, mưa to, gió lớn kèm triều cường do ảnh hưởng của bão Trà My đã tàn phá dải bờ biển phường Thuận An và xã Phú Thuận. Sóng biển đã làm hư hỏng nhiều quán ăn, nhà hàng; cây xanh gãy đổ, đường dạo bị nước biển đánh vỡ. Khi ấy, không ít người cho rằng, phải mất nhiều năm, nơi này mới có thể khôi phục lại hạ tầng cơ sở để đón khách trở lại.

Tuy nhiên, chỉ nửa năm sau, nhờ sự nỗ lực của người dân và chính quyền địa phương, vùng bãi biển Thuận An - Phú Thuận đã “thay áo” mới. Hàng quán được dựng lại khang trang, các tuyến đường ven biển đầu tư kiên cố, không gian sạch đẹp, dịch vụ du lịch ổn định… khiến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, cũng như trong mùa du lịch biển đang bắt đầu.

“Lúc mới dựng lại hàng quán, tôi thấp thỏm lắm. Giờ thì có hôm phải từ chối khách vì không còn chỗ ngồi”, anh Lê Văn Bình, chủ một nhà hàng hải sản tại vùng bờ biển Thuận An - Phú Thuận, chia sẻ.

Ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ, dòng xe từ trung tâm TP Huế và các vùng lân cận liên tục đổ về biển Thuận An - Phú Thuận. Các bãi giữ xe máy quá tải, ô tô đậu kín lối vào bãi tắm.

Nhiều du khách đến từ Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam… đã không tiếc lời khen về vẻ đẹp của vùng biển xứ Huế, nhưng cũng không ít người biết rằng nơi đây từng tan hoang, tiêu điều do mưa bão.

“Tôi cứ nghĩ sự tàn phá của bão tố sẽ vẫn còn lưu vết tại đây. Nhưng giờ đây, nơi này đã hồi sinh nhanh đến không ngờ. Bờ biển sạch, nước trong xanh, dịch vụ khá ổn”, chị Nguyễn Thu Huệ, du khách đến từ Đà Nẵng, cho biết.

Ông Nguyễn Quang Dân - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang - thông tin, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, mỗi ngày bãi biển Phú Thuận đón gần 2.000 lượt du khách. Để đảm bảo an toàn, chính quyền bố trí lực lượng cứu hộ, dựng biển báo, quy định giờ tắm biển từ 5h đến 20h30.