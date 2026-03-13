Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tảng đá hình con ếch trong cửa hàng bỗng xuất hiện vệt vàng lạ sau Tết, người dân kéo đến xem kín nhà

13-03-2026 - 15:38 PM | Sống

Những vệt vàng bất ngờ xuất hiện trên bề mặt một tảng đá hình con ếch đã khiến nhiều người tò mò tìm đến chiêm ngưỡng.

Vệt vàng lạ bất ngờ xuất hiện trên tảng đá

Tại tỉnh Kalasin, thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan, một tảng đá có hình dạng giống con ếch đang trở thành tâm điểm chú ý của người dân địa phương sau khi trên bề mặt xuất hiện những vệt vàng lạ. Hiện tượng được cho là bắt đầu xuất hiện sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua và nhanh chóng lan truyền trong khu vực.

Theo Khaosod và Siamrath, tảng đá này được đặt trong một cửa hàng tạp hóa lâu năm trên đường Ananrak, thuộc khu vực trung tâm thành phố Kalasin, huyện Mueang. Chủ nhân của nó là ông Kamol Suphakwanich – một doanh nhân địa phương, thường được người dân gọi thân mật là Sia Kamol.

Một tảng đá có hình dạng giống con ếch đang trở thành tâm điểm chú ý của người dân địa phương. (Ảnh: Siamrath)

Ông Kamol cho biết sau kỳ nghỉ Tết, ông bắt đầu nhận thấy trên phần đầu và lưng của tảng đá xuất hiện những vệt và chấm màu vàng. Ban đầu các dấu vết khá mờ, nhưng theo thời gian chúng ngày càng rõ rệt hơn. Khi ánh đèn chiếu vào ban đêm, các vệt vàng phản chiếu ánh sáng khiến nhiều người có cảm giác như tảng đá đang phát sáng nhẹ.

Hiện tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Tin tức lan truyền khiến ngày càng nhiều người tìm đến cửa hàng chỉ để tận mắt nhìn thấy tảng đá đặc biệt này.

Hình dạng giống hệt một con ếch

Bên cạnh các vệt vàng lạ, bản thân hình dạng của tảng đá cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Theo những người từng tận mắt nhìn thấy, các đường nét của khối đá từ phần đầu, miệng, cằm cho đến đôi mắt và chân đều trông giống hệt một con ếch đang ngồi.

Bề mặt đá khá nhẵn mịn, khiến hình dáng này càng trở nên rõ ràng hơn. Ông Thitipong, 70 tuổi, một khách quen của cửa hàng, cho biết ông rất bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy tảng đá.

"Nhìn kỹ có thể thấy rõ phần đầu, miệng và đôi mắt giống hệt một con ếch. Tôi chưa từng thấy tảng đá nào có hình dạng như vậy. Có người còn nói đây có thể là loại đá hiếm, thậm chí là thiên thạch " , ông chia sẻ.

Tảng đá này được đặt trong một cửa hàng tạp hóa lâu năm trên đường Ananrak ở Thái Lan. (Ảnh: Siamrath)

Tảng đá nặng khoảng 60 kg và đã được chủ cửa hàng đặt tên là Đá Vua Ếch. Trong nhiều năm qua, nó được đặt trang trọng trong cửa hàng và thường xuyên được lau rửa sạch sẽ.

Theo ông Kamol, ông mua lại tảng đá này khoảng 15 năm trước với giá khoảng 10.000 baht vì bị thu hút bởi hình dạng độc đáo của nó. Kể từ đó, ông coi tảng đá như một vật linh thiêng và thường xuyên lau rửa bằng nước sạch, đồng thời dâng lễ mỗi tuần.

Ông cũng cho biết sau khi mang tảng đá về đặt trong cửa hàng, sức khỏe của mình dần cải thiện và việc kinh doanh cũng ổn định hơn.

Người dân tìm "con số may mắn"

Sự xuất hiện của những vệt vàng càng khiến nhiều người tin rằng tảng đá có yếu tố linh thiêng. Theo ghi nhận của phóng viên địa phương, một số người khi đến đây còn chạm tay vào tảng đá để cầu may.

Thậm chí, không ít người còn chăm chú quan sát các đường vân trên lưng "con ếch" để liên tưởng tới những con số may mắn. Đây là điều khá phổ biến tại Thái Lan, đặc biệt trước mỗi kỳ quay xổ số.

Tảng đá nặng khoảng 60 kg và đã được chủ cửa hàng đặt tên là Đá Vua Ếch. (Ảnh: Siamrath)

Trong trường hợp này, nhiều người hy vọng các dấu vết trên tảng đá có thể gợi ý những con số cho kỳ quay xổ số sắp diễn ra vào ngày 16/3.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng câu chuyện xoay quanh Đá Vua Ếch chủ yếu mang yếu tố tín ngưỡng cá nhân. Cho đến nay chưa có cơ quan khoa học nào xác nhận nguồn gốc đặc biệt của tảng đá hay giải thích chính xác nguyên nhân xuất hiện các vệt vàng.

Dù vậy, tảng đá hình con ếch với những vệt vàng bí ẩn vẫn đang thu hút sự tò mò của nhiều người dân tại Kalasin, trở thành câu chuyện được bàn tán sôi nổi trong cộng đồng địa phương.

Theo Khaosod, Siamrath

Loài cá được ví như "báu vật nước ngọt", chỉ xuất hiện trong yến tiệc cung đình thời xưa

Theo Nguyệt Phạm

Phụ nữ mới

